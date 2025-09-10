Η… δεύτερη νιότη για το αγαπημένο παιδί της Μυκόνου

Μια πορεία 25 και πλέον ετών έχει αισίως συμπληρώσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Moda Bagno, Νίκος Βαρβέρης, ο οποίος εδώ και λίγους μήνες έχει βάλει στο «κόλπο» του management και τους γιους του, Αλέξανδρο και Φίλιππο.

Ο ιδιαίτερα κοσμικός επιχειρηματίας, ο οποίος έζησε τα upds και downs της ελληνικής αγοράς πιο έντονα από τον καθένα, βλέπει πλέον την εισηγμένη να διάγει μια… δεύτερη νιότη. Και το γεγονός ότι μόλις αυτήν την εβδομάδα ενέκρινε τη διανομή του μεγαλύτερου μερίσματος από το 2006, συνιστά την καλύτερη απόδειξη.

Η ιστορία του Νίκου Βαρβέρη θα μπορούσε να «γυριστεί» και στο σινεμά. Τη δεκαετία του ’70 ίδρυσε στο Κολωνάκι το πρώτο κατάστημα «Moda Bagno», φέρνοντας στην μεταπολιτευτική Ελλάδα ό,τι πιο premium και luxury στα είδη μπάνιου και κουζίνας.

Στα τέλη του 1996 λάνσαρε το brand «Interni», μπαίνοντας και στον κλάδο των επίπλων, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε η είσοδος στην εστίαση, με το εστιατόριο «Interni» αρχικά στην οδό Ερμού και μετέπειτα στη Μύκονο, το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα σε λειτουργία, αποτελώντας μια πραγματική… χρηματομηχανή.

Το 2000, λίγο μετά το κραχ της Σοφοκλέους, ήρθε η ώρα της «πρεμιέρας» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ευμάρεια των πρώτων χρόνων του ευρώ είχε σημαντικό αντίκτυπο στην εισηγμένη, η οποία κάποια στιγμή έφθασε να συγκαταλέγεται στις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του Χ.Α., έχοντας ξεπεράσει σε κεφαλαιοποίηση ακόμη και τα 100 εκατ. ευρώ.

Όμως, οι διαδοχικές κρίσεις της δεκαετίας του ‘10 δημιούργησαν ισχυρούς τριγμούς, οι οποίοι κορυφώθηκαν το 2017. Ο κύκλος εργασιών βούλιαξε στα 14,1 εκατ. ευρώ, οι ετήσιες ζημιές ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ και η χρηματιστηριακή αξία έφθασε ακόμη και κάτω των 2 εκατ. ευρώ!

Η επιστροφή στο ζενίθ

Και κάπου εκεί, ο Νίκος Βαρβέρης, ο οποίος τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τη Μύκονο, ξεκίνησε την αντεπίθεση, έχοντας ως βασικό «όπλο» το εστιατόριο «Interni» στο λατρεμένο του νησί, το οποίο εξελίχθηκε σε «ναυαρχίδα», με αποτέλεσμα σήμερα να προσφέρει το 30% των συνολικών εσόδων του Ομίλου (33,6 εκατ. ευρώ το 2024).

Κάπως έτσι, ο έμπειρος επιχειρηματίας όχι απλώς βλέπει σήμερα τη μετοχή να έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2007, με την κεφαλαιοποίηση να αγγίζει τα 95 εκατ. ευρώ (+35% μέσα στο 2025), αλλά ταυτόχρονα ετοιμάζεται να μοιράσει το ποσό του 1,1 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος –το υψηλότερο από το 2006.

Βέβαια, η πλειονότητα των χρημάτων θα επιστρέψει στα δικά του χέρια, καθώς η οικογένειά του ελέγχει περισσότερο από το 85% του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό, όπως είναι εύλογο, δημιουργεί κι αρκετά ερωτηματικά για τη μελλοντική παρουσία της εταιρείας στη Λεωφόρο Αθηνών, τουλάχιστον όσον αφορά την Κύρια Αγορά, καθώς το free float απέχει παρασάγγας από το απαιτούμενο όριο του 25%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)