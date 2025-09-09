Μελέτη Τράπεζας Πειραιώς: Δυναμικά η Ελλάδα στα κριτήρια ESG

Στα κράτη με την καλύτερη δυναμική στις επιδόσεις της κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς τα κριτήρια ESG, σύμφωνα με νέα μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2020-2025.

Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη μετά την Ιταλία, ενώ ακολουθεί Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία στην τετράδα με την καλύτερη ετήσια θετική μεταβολή στις επιδόσεις των κριτηρίων ESG την περίοδο 2020- 2025 και θετικό momentum. Ωστόσο, όπως εξηγούν οι ερευνητές της μελέτης στη «Ν», αυτό δεν αποτυπώνεται και σε απόλυτους αριθμούς, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται σε θέσει κάτω από τη μέση των 37 χωρών που εξετάστηκαν.

Το μοντέλο της μελέτης

Όπως εξηγούν οι ερευνητές της μελέτης στη «Ν», δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από έτος σε έτος στις απόλυτες κατατάξεις των κρατών, η έμφαση της μελέτης δίνεται στη δυναμική (δηλαδή την μεταβολή (Δ) σε σχέση με το προηγούμενο έτος) για να εντοπιστούν τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η εν λόγω μελέτη, περιλαμβάνει 37 δημόσια διαθέσιμες μεταβλητές για τα κράτη που αξιολογούνται βάσει περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 37 χωρών του ΟΟΣΑ (από 27 στην προηγούμενη έκδοση).

Ως «κορυφαία» χαρακτηρίζονται τα κράτη που έχουν βαθμολογία ESG πάνω από 50 και θετική δυναμική τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα κράτη με χαμηλές βαθμολογίες ESG και αρνητική δυναμική χαρακτηρίζονται «χαμηλών επιδόσεων». Συνολικά, κατά την περίοδο 2020-2025, 27 χώρες βελτίωσαν τη βαθμολογία ESG τους, δύο παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ οκτώ παρουσίασαν πτώση.

Βασικά ευρήματα

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης συνεχίζουν να κατατάσσονται υψηλά στο μοντέλο αξιολόγησης κρατών βάσει χαρακτηριστικών ESG, διατηρώντας το πλεονέκτημά τους όσον αφορά τις απόλυτες βαθμολογίες, ενώ οι αναδυόμενες αγορές υστερούν.

Η πλειονότητα των αναδυόμενων χωρών βελτίωσαν σημαντικά την συνολική βαθμολογία ESG την περίοδο 2010-2020, αλλά για την περίοδο 2020-2025, μόνο η Ινδία και η Ταϊλάνδη είχαν σημαντική καλυτέρευση στη βαθμολογία τους, γράφει η μελέτη.

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι η Δανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία ανέβηκαν στη σχετική κατάταξη ενώ οι χώρες της Νότιας Ευρώπης διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό την θέση τους στην συνολική κατάταξη. Μεταξύ των χωρών με χαμηλότερες βαθμολογίες, η Ινδία αν και σημείωσε μεγάλη βελτίωση παραμένει σημαντικά χαμηλότερα στην κατάταξη σε σχέση με την Κίνα, την Βραζιλία και το Μεξικό.

Χαμηλότερη δυναμική

Η Νορβηγία, ο Καναδάς και η Γερμανία, παρά το ότι σε απόλυτους αριθμούς είναι οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις, κατατάσσονται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη δυναμική ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες κατά την ίδια περίοδο (Top performers but declining). Η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και σε μικρότερο βαθμό η Κίνα παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση της δυναμικής τους. Αντιθέτως, η Ινδία βελτίωσε τη βαθμολογία της κατά το συγκεκριμένο διάστημα, αν και παραμένει σε συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα.