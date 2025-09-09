Alpha Bank- ΕΛΤΑ: Το νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης

Το νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης που προκύπτει από τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στο Growthfund Agora της ΔΕΘ.

«Σήμερα, περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου.

Σταδιακή πρόσβαση σε πλήθος τραπεζικών προϊόντων

Ο Deputy CEO της Alpha Bank έκανε γνωστό ότι η διάθεση βασικών προϊόντων μέσω των σημείων ΕΛΤΑ ξεκινά πιλοτικά τους προσεχείς μήνες, με στόχο τη σταδιακή πανελλαδική κάλυψη. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την παροχή πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω 1.100 σημείων εξυπηρέτησης της ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Όπως εξήγησε ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: «Στην πρώτη φάση, οι πολίτες θα μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς και να διεκπεραιώνουν συναλλαγές στη γειτονιά τους, χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. Από το 2026 και μετά, θα προστεθούν πιο σύνθετα προϊόντα, όπως έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, μέσω του τοπικού ταχυδρομείου, και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus, χρηματοδοτικές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, τραπεζοασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και διάθεση POS για επαγγελματίες».

Αυτό στην πράξη σημαίνει απλούστερη καθημερινότητα για τους καταναλωτές όσον αφορά τις χρηματικές συναλλαγές, αποταμιεύσεις και αποστολές δεμάτων σε ένα και μόνο σημείο, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες όπως «σύνδεση αποστολών με ψηφιακές πληρωμές, πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και ενοποιημένα εργαλεία για logistics και οικονομική διαχείριση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Deputy CEO της Alpha Bank.

Τι δίνει η κάθε πλευρά στη συνεργασία

Από την πλευρά της, η Alpha Bank έχει να προσδώσει την τεχνολογία και την εμπειρογνωμοσύνη υποστηρίζοντας τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε ένα σύγχρονο, εστιασμένο στον πελάτη χρηματοοικονομικό κέντρο. Σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία, ψηφιακές δυνατότητες και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που δίνουν την προστιθέμενη αξία στη συνεργασία από πλευράς της τράπεζας.

Η συνεργασία, όπως είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, «εδράζεται στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη χρηματοπιστωτική ένταξη, όπου οι πολίτες έχουν σύγχρονες υπηρεσίες με την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσα από την προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση σε τοπικά σημεία».

Από την πλευρά τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν να προσφέρουν ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων σε όλη τη χώρα, με σχέσεις εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες, καθώς για μεγάλο αριθμό πολιτών, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, το τοπικό ταχυδρομείο είναι ένα οικείο και αξιόπιστο σημείο εξυπηρέτησης. Έτσι η Alpha Bank θα επεκτείνει τη φυσική παρουσία της σε πάνω από 1.400 τοποθεσίες, βελτιώνοντας την πρόσβαση για ιδιώτες και ΜΜΕ.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος τους Γρηγόρης Σκλήκας, αποτελούν έναν φορέα microLogisticsκαι point-to-point services, που ακολουθώντας τη διεθνή τάση προσθέτουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και ιδιαίτερα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Ήδη υπάρχει μια βάση που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πολλαπλασιαστή που θα πάει το βουνό στον Μωάμεθ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Σκλήκας.