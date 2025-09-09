Τρέχει η διαδικασία για κατασκευή της Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ωρίμανσης για την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στη Λάρισα, γνωστή ως «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» όπου μετέχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας με μειοψηφικό πακέτο 35%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος που συνομίλησαν με την «Ν», οι μέτοχοι του έργου με συνολική ισχύ 792 MW, έχουν προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή του έργου (EPC Contractor) με την προθεσμία υποβολής προσφορών να έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη τρεις ελληνικές εταιρείες και μία ξενη έχουν λάβει τα τεύχη του διαγωνισμού με την πλειοψηφία των εταιρειών να αναμένεται να υποβάλουν και τελικές προσφορές.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει ένας δεύτερος διαγωνισμός μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και ο οποίος θα αφορά την κατασκευή της γραμμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους του έργου (η ισραηλινών συμφερόντων Clavenia ltd με 38,5%, η EUSIF Larissa με 16,5% που ανήκει στο ελληνικών συμφερόντων fund SIREC Energy και η Volton με 10%) επιδιώκουν να «τρέξουν» στο μέτρο του δυνατού την κατασκευή του έργου, αναγνωρίζοντας την σημασία να εισαχθεί άμεσα στην αγορά.

Υπό αυτό το πρίσμα, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, έχει κλειστεί συμφωνία για την προμήθεια της τουρμπίνας με την εταιρεία Mitsubishi με καθορισμένο slot παράδοσης, γεγονός που επιτρέπει στους επενδυτές να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ευελιξία και σιγουριά την ωρίμανση του project.

ΔΕΣΦΑ – ΑΔΜΗΕ

Προς αποφυγήν πρόσθετων καθυστερήσεων και αξιοποιώντας την (αρνητική) πείρα που έχει προκύψει σε άλλα ανάλογα έργα, οι μέτοχοι έχουν προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ, προωθώντας έτσι, παράλληλα, την ένταξη του έργου στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή, γεγονός που με την σειρά του «χαράσσει» ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίησή του.

Ανάλογα προχωρημένες συζητήσεις και διαβουλεύσεις έχουν γίνει και με τον ΑΔΜΗΕ, φτάνοντας σήμερα να έχει υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης και να έχουν καταβληθεί οι σχετικές εγγυητικές. Ένας τρίτος παράγοντας που επιτρέπει στους μετόχους να αισιοδοξούν για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου (ολοκλήρωση το 2028) είναι οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.

Ως προς αυτό το κομμάτι, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι συζητήσεις εμφανίζονται αρκετά προχωρημένες με τα τραπεζικά ιδρύματα να περιμένουν ένα μπάζετ για το κόστος του έργου, προκειμένου να αποφασίσουν συγκεκριμένα. Οι «κρούσεις» αφορούν το σύνολο των τεσσάρων «συστημικών» ελληνικών τραπεζών καθώς και την Attica, ενώ συζητήσεις γίνονται με μια ευρωπαϊκή και μια αμερικανική τράπεζα.

Η πρόθεση του προαναφερόμενου μετοχικού σχήματος με την ΔΕΠΑ Εμπορίας να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προσανατολίζεται στην λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης μέχρι τα τέλη του χρόνου και το αργότερο τον Ιανουάριο του 2026 με το project να προϋπολογίζεται στα 600 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμήσεις θέλουν το συνολικό τίμημα να «κλείνει» σε χαμηλότερα επίπεδα.

Μια ακόμη παράμετρος που προσδίδει μια πρόσθετη ιδιαιτερότητα στην εν λόγω επένδυση είναι η δυνατότητα καύσης υδρογόνου σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, πράγμα που δεν υπάρχει στις υπόλοιπες υπό κατασκευή μονάδες αερίου στην Ελλάδα. Το εν λόγω ζήτημα δεν μπαίνει στην οικονομική εξίσωση του έργου, ωστόσο συνιστά, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, ένα πλεονέκτημα για το μέλλον.

Η μονάδα στην Αλβανία

Πρόοδος επίσης καταγράφεται στον υπό ανάπτυξη σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Αλβανία, έργο το οποίο δρομολογείται από την εταιρεία Fier Thermoelectric στην οποία συμμετέχουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας (με ποσοστό 35% έκαστη), καθώς και η αλβανική Gener 2 με 30%.

Ειδικότερα, πηγές με γνώση του θέματος επισημαίνουν ότι οι προαναφερόμενοι επενδυτές βρίσκονται σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την εξεύρεση χρηματοδότησης της νέας μονάδας ισχύος 175 MW με τον συνολικότερο σχεδιασμό να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου εντός διετίας από την στιγμή που επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες για την κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο έχει στρατηγική σημασία για την χώρα, δεδομένου ότι το ενεργειακό μίγμα της Αλβανίας στηρίζεται κατά βάση στα υδροηλεκτρικά και τις ΑΠΕ, καταγράφοντας σημαντική έλλειψη σε θερμικό δυναμικό και δη σύγχρονο.