Το «αφεντικό» που ετοιμάζει νέα deals και νέα μερίσματα

Όταν το καλοκαίρι του 2021 αποφάσιζε να δώσει τα χέρια με την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη, προκειμένου να αποκτήσει μια σχετικά μικρή εμπορική εισηγμένη του Χ.Α., σίγουρα δεν φανταζόταν το πόσο γρήγορα θα κατάφερνε να δημιουργήσει μια σύγχρονη εταιρεία holding, η οποία αφενός προσελκύει μεγάλους ξένους επενδυτές, αφετέρου διαθέτει παρουσία σε μια σειρά δυναμικών κλάδων της οικονομίας.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ήδη «τρέχει» τον σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα της Ideal.

Άλλωστε, ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει διαγράψει τη δική του διαδρομή στον χώρο του χρηματιστηρίου αλλά και των τραπεζών, έχει το know-how στο να σφραγίζει σημαντικές συμφωνίες. Από τις εξαγορές των BYTE, Netbull, Attica Πολυκαταστήματα, Blue Stream και Μπαρμπα-Στάθης έως τις πωλήσεις των Three Cents και Astir Vitogannis.

Και φυσικά, μην ξεχνάμε την πολλά υποσχόμενη σύμπραξη με την Oak Hill Advisors, η οποία έχει φέρει στα ταμεία της Ideal περισσότερα από 62 εκατ. ευρώ, ενώ λίαν συντόμως αναμένεται να προστεθούν στον «λογαριασμό» επιπλέον 41 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν το δικαίωμα των Βρετανών να αποκτήσουν +10% στο κοινό εταιρικό σχήμα (ήδη διαθέτουν το 15%).

Στο μυαλό του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος σε πρόσφατη ενημέρωση ουσιαστικά διέψευσε τα σενάρια περί εξαγοράς της ΔΕΛΤΑ από το CVC, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί αλλά συμπληρωματικοί δρόμοι για την επόμενη ημέρα.

Ο πρώτος αφορά πιθανές εξαγορές στα τρόφιμα, οι οποίες θα σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο της Μπαρμπα-Στάθης. Ο δεύτερος συνδέεται με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ ο τρίτος έγκειται στο σταθερό ενδιαφέρον για τον κλάδο της βιομηχανίας. Και στις τρεις περιπτώσεις, πάντως, η όποια επιλογή θα είναι στοχευμένη.

Η… υποσχετική των μερισμάτων

Από εκεί και πέρα, ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος περιμένει έναν τζίρο της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 12μήνου, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο και για πιθανά… exits από επενδύσεις, οι οποίες έχουν ήδη προσφέρει τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Σ’ ένα τέτοιο σενάριο, μάλιστα, στους ωφελημένους θα πρέπει να συγκαταλέγονται και οι μέτοχοι της Ideal Holdings, καθώς πρόθεση του «αφεντικού» είναι να επιστρέψει με τη μορφή επιβράβευσης το 40% έως 50% από το ποσό της δυνητικής είσπραξης.

Εδώ, τέλος, θα πρέπει να προσθέσουμε και τη δέσμευση του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου για αντίστοιχο ποσοστό διανομής μερίσματος κι από τα καθαρά κέρδη του 2025, κάτι το οποίο αναμένεται να ανεβάσει αισθητά το dividend yield της μετοχής (>6,5%).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)