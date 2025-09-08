Ευστάθιος Λιακόπουλος (BSS) στη «Ν»: Να βοηθήσουμε το επιχειρείν να εξελιχθεί

Το ζητούμενο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι να υπάρχει βοήθεια και κατεύθυνση για το πού μπορούν να φτάσουν. Υπάρχουν δύο παράγοντες που χρειάζονται μεγάλη βελτίωση, επισήμανε από την πλευρά του ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της BSS – Building Solid Success, Ευστάθιος Λιακόπουλος.

«Ο ένας παράγοντας είναι το τραπεζικό πλαίσιο και αναφέρομαι στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, που είναι δύσκολη μιας και οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν, αλλά ουσιαστικά κάνουν διαμεσολάβηση προγραμμάτων που παίρνουν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα ή από αλλού. Αντιστοίχως οι επιχειρήσεις δεν έχουν βελτιώσει τις εσωτερικές συνθήκες τους για να φτάσουν στην εκπλήρωση υψηλότερων στόχων», εξήγησε, μιλώντας στο Forum της Ναυτεμπορικής για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας, στην 89η ΔΕΘ.

«Υπάρχει μια εθνική ευκαιρία, εάν καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσουν να εξελιχθούν, να αποκτήσουν μέγεθος, να έχουν πρόσβαση πιο εύκολα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, φανταστείτε τη γεωμετρική πρόοδο θα έχουμε για την ελληνική οικονομία», υπογράμμισε.