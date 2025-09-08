Logo Image

Μαρίνος Γιαννόπουλος στη «Ν»: Export Academy η νέα πλατφόρμα του

Το Enterprise Greece είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων

Στην αναβάθμιση του Enterprise Greece με σύγχρονα εργαλεία εστίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece SA, Μαρίνος Γιαννόπουλος κατά τη συμμετοχή του στο Forum της Ναυτεμπορικής για το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας.

Η κυβέρνηση – τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος –  θέτει σε ισχύ στοχευμένη δράση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση την ελληνική περιφέρεια.

«Όσον αφορά το Enterprise Greece είμαστε ο κατεξοχήν αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων όπως αποφάσισε το πρόσφατο ΚΥΣΟΙΠ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας», σημείωσε.

Το βασικό, όπως είπε, είναι ότι θα υπάρχει σχέδιο, εργαλεία, περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση και για το σκοπό αυτό ξεκινά τη λειτουργία της, μια νέα πλατφόρμα, το Export Academy.

