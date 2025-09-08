Γιάννης Κακαβάκης στο Forum της «Ν» στη ΔΕΘ: Προς προσέλκυση επενδυτών για το επιχειρηματικό πάρκο Thess INTEC

Τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του επιχειρηματικού πάρκου Thess INTEC παρουσίασε ο Οικονομικός Διευθυντής του, Γιάννης Κακαβάκης, στο Forum που διοργάνωσε η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Μετά την πρόσφατη ΚΥΑ με την πλήρη αδειοδότηση του Πάρκου, έχει επιλεγεί προτιμητέος ανάδοχος για την κατασκευή της πρώτης φάσης των υποδομών η εταιρεία ΑΒΑΞ μέσω της θυγατρικής της ΕΤΕΘ.

Εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης γης στο ΕΚΕΤΑ για την κατασκευή των νέων του εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τρέχει στρατηγική συνεργασία του Thess INTEC με την EY Ελλάδος και την European Innovation Solutions S.A (πρώην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ) για την προσέλκυση κορυφαίων επενδυτών και ενοίκων στις εγκαταστάσεις του.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του project θα γίνει αναδιάρθρωση της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ επίσης τρέχουν διμερείς συζητήσεις με funds που ενδιαφέρονται για μεγάλο μέρος του Πάρκου.

