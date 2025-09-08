Γρηγόρης Αβανίδης (Όμιλος Κουρτίδη) στη «Ν»: Στα σκαριά το εμβληματικό project «Alexandrou Chora»

Πέντε projects, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ έχει σε εξέλιξη ο Όμιλος Κουρτίδη, όπως τόνισε ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Ομίλου, Γρηγόρης Αβανίδης από το βήμα του Forum της Ναυτεμπορικής, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 1820 εξοχικές κατοικίες και το εμβληματικό project «Alexandrou Chora», το οποίο είναι στα σκαριά. Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «The Great», πέντε αστέρων. Ο κ. Αβανίδης σημείωσε πως είναι ένα έργο που πρόκειται να αλλάξει μία ολόκληρη περιοχή.

Το ίδιο project περιλαμβάνει επίσης ένα «χωριό» 100 πολυτελών κατοικιών, ένα μπουτίκ ξενοδοχείο, ένα πολιτιστικό κέντρο και ανάπτυξη πολλών χώρων πρασίνου και πάρκου.

«Είμαστε σε μία εποχή, στην οποία πολλά αλλάζουν στη χώρα μας. Ένα από αυτά είναι και η ανάπτυξη των θεματικών πάρκων. Αυτό που είδαμε τις προηγούμενες δεκαετίες σε άλλες χώρες, για την οικογενειακή ψυχαγωγία σε θεματικά πάρκα, το βλέπουμε τώρα και στην Ελλάδα. Θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη για τον όμιλο Κουρτίδη να αναλαμβάνει το πρώτο θεματικό πάρκο αφιερωμένο στον Μέγα Αλέξανδρο και την εκστρατεία του», ανέφερε ο κ. Αβανίδης.

Υπογράμμισε δε πως δεν έχουμε κατανοήσει πόσο μεγάλη υπεραξία μπορεί να δώσει ένα θεματικό πάρκο σε μία περιοχή.