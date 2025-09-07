Τ. Τζίκα (ELVIAL) στη «Ν»: Η ελληνική μεταποίηση βάλλεται – Το ενεργειακό κόστος κορυφαία πρόκληση

Η πρόεδρος της ELVIAL, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου, μίλησε στο Forum της Ναυτεμπορικής για τις διεθνείς αγορές, την εξαγωγική δυναμική και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει η βιομηχανία για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Μια ελληνική βιομηχανία με διεθνή παρουσία

Με 530 εργαζόμενους, κύκλο εργασιών 130 εκατ. ευρώ και εξαγωγικό προσανατολισμό που φτάνει το 75%, η ELVIAL συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη.

«Δώσαμε έμφαση στις ώριμες αγορές της Ευρώπης και αποδείξαμε ότι η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι στους πιο απαιτητικούς πελάτες», ανέφερε η κα Τζίκα. Ωστόσο υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις.

Ενεργειακό κόστος: η μεγαλύτερη πρόκληση

Η πρόεδρος της ELVIAL επεσήμανε ότι η ελληνική μεταποίηση βάλλεται κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους.

«Στην Ισπανία, όπου έχουμε βασικούς ανταγωνιστές, το ενεργειακό κόστος είναι πολύ χαμηλότερο, ενώ στην Ιταλία τέθηκε πλαφόν για τη βιομηχανία. Στην Ελλάδα, πέρα από τις υψηλές τιμές, αντιμετωπίζουμε και επιβαρύνσεις από τα κόστη εξισορρόπησης», τόνισε.

Το αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι να δημιουργείται ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς άλλων χωρών.

Η μετάβαση σε πράσινη ενέργεια

Δεύτερη μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με την κα Τζίκα, είναι η πράσινη μετάβαση. «Το κορεσμένο δίκτυο δεν μας επιτρέπει να επενδύσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που επηρεάζει όχι μόνο το κόστος μας αλλά και την ανταγωνιστικότητα. Οι πελάτες μας πλέον μας αξιολογούν και με βάση την ενεργειακή μας συμπεριφορά», εξήγησε.

Οι ελλείψεις στις υποδομές

Η τρίτη πρόκληση αφορά τις υποδομές. «Γίνονται βήματα, αλλά η πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερα. Χωρίς ισχυρές υποδομές, η βιομηχανία δυσκολεύεται να στηρίξει την εξωστρέφειά της», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της ELVIAL τόνισε: «Μόνο εάν αντιμετωπιστούν οι τρεις προκλήσεις – ενεργειακό κόστος, πράσινη μετάβαση και υποδομές – μπορούμε να κρατήσουμε τη θέση που χτίσαμε με τόσο κόπο και να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».