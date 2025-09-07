Θ. Σαρασίδης (ΕΒΕΘ) στο Forum της «Ν» στη ΔΕΘ: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανεβάσουμε τον πήχη της ελληνικής οικονομίας

Χαιρετισμό απηύθυνε στο Forum της Ναυτεμπορικής στην 89η ΔΕΘ, ο Θεμιστοκλής Σαρασίδης, Οικονομικός Επόπτης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Ο κ. Σαρασίδης μίλησε για μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις: υψηλό ενεργειακό κόστος, φορολογία, δυσκολία πρόσβασης πολλών ΜμΕ στη χρηματοδότηση.

Σημείωσε πως «για να κοιτάξει η χώρα μας στα μάτια τον διεθνή ανταγωνισμό δεν αρκούν μικρά βήματα. Χρειάζονται άλματα και τόλμη», για να προσθέσει: «έχουμε ένα πλεονέκτημα· έχουμε πολιτική σταθερότητα. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να ανεβάσουμε τον πήχη της ελληνικής οικονομίας».

Το Forum μεταδίδεται απευθείας από το Naftemporiki TV.

