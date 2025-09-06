Αλ. Εξάρχου στη «Ν»: Η εξαγορά της HSBC Mάλτας διπλασιάζει την αξία της Credia Bank

Στο στούντιο της Ναυτεμπορικής, στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, σχολιάζοντας την πορεία της Credia και τη στρατηγική σημασία της εξαγοράς της HSBC Μάλτας.

Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τη συμφωνία «μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα», επισημαίνοντας ότι η Credia διαθέτει κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ αναβαλλόμενου φόρου.

«Τα χρήματα για την εξαγορά δεν επιβαρύνουν το δημόσιο, αλλά τους μετόχους της Credia. Πρόκειται για μια απολύτως εξυγιασμένη τράπεζα που χρειαζόταν μεγαλύτερο μέγεθος», υπογράμμισε.

Διπλασιασμός αξίας και δυναμική στη Μάλτα

Η οριστική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 15 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία, όπως είπε, η Credia θα διπλασιάσει την πραγματική της αξία σε 1,3 – 1,4 δισ. ευρώ.

Η HSBC Μάλτας, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διαθέτει υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για δυναμική ανάπτυξη στη συγκεκριμένη αγορά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επένδυση του ΤΧΣ μετά τη συμφωνία θα αποτελέσει ορόσημο, καθώς «η Credia θα είναι η πρώτη τράπεζα από την οποία το Ταμείο όχι μόνο θα πάρει πίσω τα λεφτά του, αλλά θα έχει και κέρδος».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Εξάρχου ανέδειξε τη στρατηγική στόχευση της Credia: «Ως πέμπτος πυλώνας, είναι προσηλωμένη στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».