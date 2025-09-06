Στις αρχές του 2026 ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ – Τι αλλάζει

Στις αρχές του 2026 προγραμματίζεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Ν”, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ με βάση το νέο σχέδιο που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στις 28 Αυγούστου από τη Θεσσαλονίκη, και θα αφορά τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή του έργου.

Το εν λόγω έργο, όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός απο το βήμα της εκδήλωσης της 28ης Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα τρέξει από το Υπερταμείο που θα διεξάγει τον διαγωνισμό, “με τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo, προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μία εταιρεία, η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή”.

Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιώτης που θα κατασκευάσει το έργο δεν θα έχει ρόλο στο μάνατζμεντ και η διαχείριση του πόρου, δηλαδή της νέας ΔΕΘ, θα παραμείνει στη ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε., ενώ επίσης επιβεβαιώνεται όσον αφορά το αρχιτεκτονικό σκέλος ότι ματαιώνεται η αρχιτεκτονική πρόταση που είχε επικρατήσει στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που έχει εκπονήσει η ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε. (σ.σ. με ίδιες δαπάνες) υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA).

Ο κ. Μητσοτάκης είχε σπεύσει όταν προέβη στην ανακοίνωση του νέου σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ να ζητήσει την στήριξη όλων των τοπικών φορέων, εκφράζοντας την πιστη του ότι “έχουμε φτάσει σε έναν κοινό τόπο να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση για την πόλη”.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, του οποίου εξάλλου οι προτάσεις-αιτήματα διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην αλλαγή πλεύσης ως προς την ανάπλαση τοποθετήθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα θετικά επί του νέου σχεδιασμού.

Οι ενστάσεις

Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι διαφορετικές φωνές από πλευράς κάποιων φορέων, όπως το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Στο τελευταίο (4 Σεπτεμβρίου) newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο πρόεδρος του, Ηλίας Περτζινίδης, αναφέρει μεν ότι οφείλει να διατηρήσει τον φορέα σε αναμονή μιας πιθανής διευκρίνησης των ασαφών στοιχείων αυτής της πρότασης, ίσως στο πλαίσιο της ομιλίας του πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ΔΕΘ ή στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου της Κυριακής, αλλά προβαίνει σε κριτική σε τουλάχιστον δυο σημεία:

Υπογραμμίζει πως η πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ υπέρ της πραγματοποίησης διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για μικρότερα και σίγουρα για μεγάλα εγχειρήματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο, είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως και ο σεβασμός των αποτελεσμάτων κάθε τέτοιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Γιαυτό και τονίζει πως ο αριθμός των κτιρίων μπορεί να αλλάξει, αλλά η μορφή των κτιρίων και ο “διάλογος” του δομημένου τμήματος της νέας ΔΕΘ με τον περιβάλλοντα χώρο, πρέπει να σεβαστεί το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ππου είχε πραγματοποιήσει η ΔΕΘ-Helexpo A.E.

Κατά τον ίδιο, επίσης, “ένα ακόμα αντικειμενικό στοιχείο είναι πως δεν υπάρχει τίποτα στην αρχιτεκτονική αξία του Βελλίδειου συνεδριακού κέντρου ή στην λειτουργικότητά του, που να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του ως τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη”, αντιθέτως όπως σημειώνει “μάλλον κρύβει την οπτική επαφή με το πραγματικό τοπόσημο που είναι ο Πύργος του ΟΤΕ”.

Τις δικές του ενστάσεις εκφράζει μιλώντας στη “Ν” και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης, όσον αφορά το προβλεπόμενο μέγεθος του νέου εκθεσιακού κέντρου. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΕΣΘ εκφράζει την ευχή το νέο σενάριο για τη ΔΕΘ να έχει αίσια έκβαση αλλά ο ίδιος εκτιμά ότι με αυτό το σχέδιο που προβλέπει 30.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου “η Έκθεση τελείωσε. Όταν το Metropolitan Expo στην Αθήνα κάνει επέκταση κατά 60.000 τ.μ. και θα γίνει ο συνολικός χώρος 100.000 τ.μ., εμείς τα 67.000 τ.μ. τα κάνουμε 30.000 τ.μ., καθώς μέχρι σήμερα αξιοποιούνται και οι υπαίθριοι χώροι ενώ με το νέο σχέδιο θα είναι πάρκο. Άρα όταν υλοποιηθεί το έργο πώς θα έχουμε Agrotica ή ΔΕΘ;”