Πρωτοφανής έφοδος και εκατοντάδες συλλήψεις σε εργοστάσιο της Hyundai από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης

Έφοδο σε τεράστιο εργοστάσιο της Hyundai στην Πολιτεία της Τζόρτζια πραγματοποίησαν οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης (ICE), προχωρώντας στη σύλληψη 475 ατόμων.

Το έκτασης 3.000 στρεμμάτων εργοστάσιο που κατασκευάστηκε από την κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, λειτουργεί στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εδώ και ένα χρόνο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η αρμόδια υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, οι άνδρες της εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας λόγω καταγγελιών για «παράνομες πρακτικές απασχόλησης και άλλα σοβαρά ομοσπονδιακά εγκλήματα».

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν Κορεάτες, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε την ανησυχία του ότι η έφοδος ενδέχεται να αποτελεί «παραβίαση» των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

More information coming from a day-long immigration raid at a Hyundia plant outside of Savannah today. This agent is wearing an ICE vest. I’m all for punk rock, but would your local police department hire someone who looked like this? https://t.co/OiViBcyBmS pic.twitter.com/1CbiSAaNCb — Justin Glawe (@JustinGlawe) September 5, 2025

Από την πλευρά της η Hyundai δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό στο εργοτάξιό της και «εργάζεται για να κατανοήσει τις συγκεκριμένες συνθήκες» υπό τις οποίες αυτό έλαβε χώρα.

«Κανένας από τους συλληφθέντες δεν εργαζόταν άμεσα στην Hyundai Motor Company», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωσή της. «Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία όλων όσων εργάζονται στο χώρο».

Κρατούνται 475

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) δήλωσε ότι «η πλειονότητα των 475» ατόμων που συνελήφθησαν ήταν Κορεάτες υπήκοοι. Κρατούνται σε εγκατάσταση στο Φόλκστον της Τζόρτζια, μέχρις ότου η υπηρεσία να αποφασίσει πού θα τους μεταφέρει στη συνέχεια.

«Η μεγαλύτερη επιχείρηση»

«Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου σε μία μόνο τοποθεσία στην ιστορία των ερευνών για την ασφάλεια της χώρας», δήλωσε από την πλευρά του ο ειδικός πράκτορας Στιβ Σρανκ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι αποστέλλει διπλωμάτες και ότι η κυβέρνηση της χώρας επικοινώνησε με την αμερικανική πρεσβεία στη Σεούλ ζητώντας «να επιδειχθεί εξαιρετική προσοχή» όσον αφορά στα δικαιώματα των Κορεατών πολιτών.

«Οι οικονομικές δραστηριότητες των κορεατικών επενδυτικών εταιρειών και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Κορεατών πολιτών δεν πρέπει να παραβιάζονται αθέμιτα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου των ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση του Κορεατικού ΥΠΕΞ.

Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας ICE δήλωσαν ότι η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης ποινικής έρευνας.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πράκτορες να παρατάσσουν τους εργάτες σε σειρά κατά τη διαδικασία σύλληψής τους, λέγοντάς τους ότι έχουν ένταλμα για έρευνα στις εγκαταστάσεις. Οι πράκτορες φαίνονται επίσης να μιλάνε με μερικούς από τους εργάτες στα βίντεο.

Νοτιοκορεατικές εταιρείες έχουν υποσχεθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές βιομηχανίες τα επόμενα χρόνια, εν μέρει ως τρόπο αποφυγής των δασμών.