Hestia Luxury Apartments – Η νέα διάσταση στη φιλοξενία της Αθήνας

Η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται γεμάτη ιστορία, πολιτισμό, ενέργεια και δημιουργικότητα. Στην καρδιά αυτής της ζωντανής πρωτεύουσας, η Hestia Luxury Apartments παρουσιάζει έναν νέο τρόπο φιλοξενίας, που συνδυάζει την ιδιωτικότητα και την άνεση ενός σύγχρονου σπιτιού με την πολυτέλεια και τις υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου.

Με 182 διαμερίσματα υψηλής αισθητικής σε 8 στρατηγικά επιλεγμένες τοποθεσίες, η Hestia δημιουργεί ένα δίκτυο σύγχρονων aparthotels που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του city stay. Από την κοσμοπολίτικη Ρόμβης, δίπλα στην Πλατεία Συντάγματος, μέχρι την ήσυχη και κομψή Δημητρέσσα, κάθε κατάλυμα έχει τον δικό του χαρακτήρα και προσφέρει στον επισκέπτη την εμπειρία να ζήσει σαν Αθηναίος — με όλες τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής.

Τα διαμερίσματα της Hestia σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη: επαγγελματία, digital nomad, οικογένειας ή ζευγαριού που αναζητά ξεκούραση. Με φυσικά υλικά, minimal αισθητική, τεχνολογίες τελευταίας γενιάς και προσεγμένες λεπτομέρειες, κάθε χώρος αποπνέει ζεστασιά και άνεση. Η ιδιωτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας Hestia, ενώ η λειτουργικότητα εξασφαλίζει ότι είτε μένετε για μια νύχτα είτε για μήνες, θα νιώθετε σαν στο σπίτι σας.

Η Hestia δεν περιορίζεται στη φιλοξενία· φροντίζει να προσφέρει εμπειρίες που κάνουν τη διαφορά.

Στη Δημητρέσσα 4, μια πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συναντήσεων για έως 20 άτομα δίνει τη δυνατότητα για επαγγελματικά ραντεβού, παρουσιάσεις ή workshops.

Τα περισσότερα καταλύματα διαθέτουν Pet Friendly πολιτική , για να μπορείτε να ταξιδεύετε με τον τετράποδο φίλο σας χωρίς περιορισμούς.

, για να μπορείτε να ταξιδεύετε με τον τετράποδο φίλο σας χωρίς περιορισμούς. Η στρατηγική τοποθεσία των aparthotels προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πολιτιστικά μνημεία, εμπορικούς δρόμους, εστιατόρια και ψυχαγωγία, ώστε να απολαμβάνετε την Αθήνα χωρίς να χάνετε χρόνο.

Η ομάδα της Hestia αντιμετωπίζει κάθε επισκέπτη ως μοναδικό. Η προσωπική φροντίδα, η συνέπεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια διασφαλίζουν μια διαμονή που ξεπερνά τις προσδοκίες. Για εμάς, η φιλοξενία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, αλλά μια εμπειρία που φέρνει κοντά τον επισκέπτη με τον τρόπο ζωής της πόλης.

Οι διευθύνσεις μας:

Ρόμβης 9 | Ιπποκράτους 35 | Ασκληπιού 61 | Ασκληπιού 9 | Αλεξάνδρας 38 | Δημητρέσσα 4 | Αβέρωφ 7 | Κολοκοτρώνη 23

Είτε πρόκειται για ένα σύντομο επαγγελματικό ταξίδι, είτε για πολυήμερη απόδραση, η Hestia Luxury Apartments αποτελεί την ιδανική επιλογή για να ζήσετε την Αθήνα όπως της αξίζει: με άνεση, στυλ και σύγχρονες παροχές που ανταποκρίνονται σε κάθε σας ανάγκη.

Η Hestia Luxury Apartments είναι μέλος της REDS, του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.