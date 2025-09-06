Ο CEO που μοιράζει 682 εκατ. ευρώ σε 12 μήνες

Πιστός στην αρχή της γενναιόδωρης μερισματικής πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια τον ΟΠΑΠ, παραμένει ο Γιαν Κάρας, ένας από τους πλέον… ανοιχτοχέρηδες CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κι αυτός ο χαρακτηρισμός μόνο ως υπερβολικός δεν μπορεί να θεωρηθεί, αν αναλογιστούμε ότι μέσα σε 12 μήνες ο Τσέχος manager έχει λάβει την απόφαση να επιβραβεύσει τους μετόχους τρεις διαδοχικές φορές, βγάζοντας από τα ταμείο το συνολικό ποσό των 682 εκατ. ευρώ (1,9 ευρώ/μετοχή). Πρόκειται για μια χρηματική αξία, η οποία αντιστοιχεί σε απόδοση σχεδόν 10% για τους μετόχους.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περασμένο φθινόπωρο, το «αφεντικό» του ΟΠΑΠ είχε μοιράσει το ποσό των 216,2 εκατ. ευρώ (0,6 ευρώ/μετοχή) ως προμέρισμα για την οικονομική χρήση του 2024, με την καταβολή των χρημάτων να λαμβάνει χώρα στις 11 Νοεμβρίου.

Την άνοιξη του 2025 (14/5), μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων του 12μήνου, ο Γιαν Κάρας προέβη στην καταβολή συμπληρωματικού ποσού ύψους 286,8 εκατ. ευρώ (0,8 ευρώ/μετοχή), ανεβάζοντας τη συνολική αμοιβή για την περσινή χρήση σε περισσότερα από 503 εκατ. ευρώ (1,4 ευρώ/μετοχή).

Και φθάνουμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν ο έμπειρος CEO, αξιοποιώντας τα θετικά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, αποφάσισε να διανείμει ως προμέρισμα αυτή τη φορά για τη χρήση του 2025 το ποσό των 179 εκατ. ευρώ (0,5 ευρώ).

Κι αν το συγκεκριμένο ύψος μπορεί εν μέρει να «ξίνισε» ορισμένους, λόγω της σύγκρισης με το περσινό προμέρισμα (0,6 ευρώ/μετοχή), αφενός η επένδυση στη Stoiximan και στα Ελληνικά Λαχεία αποτελεί μια καλή… εξήγηση, αφετέρου η ανοδική πορεία της κερδοφορίας συνιστά μια καλή «υπόσχεση» για το υπόλοιπο του μερίσματος, το οποίο θα γίνει γνωστό την άνοιξη του 2026.

Αυτό που έχει σημασία, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι στις 10 Νοεμβρίου, όταν ξεκινήσει η καταβολή των 179 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, ο Γιαν Κάρας θα έχει «χρυσώσει» τους μετόχους του ΟΠΑΠ μ’ ένα αθροιστικό χρηματικό ποσό των 682 εκατ. ευρώ σε επίπεδο 12μήνου -δηλαδή από τις 11 Νοεμβρίου του 2024 έως και τις 10 Νοεμβρίου του 2025.

Πόσοι άλλοι CEOs του ελληνικού χρηματιστηρίου έχουν τη δυνατότητα αλλά και την πολυτέλεια να μοιράζουν αντίστοιχα ποσά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)