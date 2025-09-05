ΟΠΑΠ: Στόχος η δημιουργία αξίας – Αιχμή του δόρατος Stoiximan και Διαδικτυακά παιχνίδια 

Την προσήλωση του ΟΠΑΠ στην καινοτομία και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, μέσω και της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων, προέταξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κατά την παρουσίαση στους αναλυτές.

Ο κ. Jan Karas αφού έδωσε το στίγμα των υψηλών επιδόσεων της εταιρείας το Α’ εξάμηνο, επισημαίνοντας την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του ΟΠΑΠ στον διεθνή διαγωνισμό που διεξάγει το Υπερταμείο για τα Κρατικά Λαχεία. Όπως σημείωσε, ο ΟΠΑΠ υπέβαλε εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της θυγατρικής του ΟΠΑΠ Investment Ltd. Το Υπερταμείο αξιολόγησε την εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ΟΠΑΠ Investment Ltd. επελέγη για να συμμετέχει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Επιπλέον, ο κύριος Karas στάθηκε στην απόκτηση του υπόλοιπου μειοψηφικού μεριδίου στη Stoiximan (15,51%) από τον ΟΠΑΠ. Όπως τόνισε, η Stoiximan είναι η κορυφαία online εταιρεία, σημειώνοντας διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, ενώ η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση του ομίλου στη διαδικτυακή αγορά παιγνίων της Ελλάδας και της Κύπρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Stoiximan και οι διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, υπό τις ξεχωριστές τους άδειες, εμπορικά σήματα και διοικητικές ομάδες.

Παράλληλα ο κ. Karas τόνισε τις υψηλές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, χάρη στην ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και ενίσχυσε τα έσοδα της εταιρείας. Όπως σχολίασε, αυτή ήταν η τρίτη μεγάλη σειρά τζακ-ποτ μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει την επιτυχία της αλλαγής της δομής του παιχνιδιού, έπειτα από την ανανέωσή του το 2023.