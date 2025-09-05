Όμιλος Quest: Αναμένει αύξηση πωλήσεων το 2025

Ήπια ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, και υψηλότερη ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA που υπολογίζεται να υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ καθώς και αύξηση των κερδών προ φόρων εκτιμά για το σύνολο του 2025 η διοίκηση του ομίλου Quest.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Όπως τονίστηκε κατά την ενημέρωση των αναλυτών, για την Εμπορική Δραστηριότητα του ομίλου εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφια αύξηση.

Στις Υπηρεσίες Πληροφορικής εκτιμάται αύξηση των εσόδων, με μεγαλύτερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων λόγω της σύνθεσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Στον συγκεκριμένο τομέα ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και το 46% των εσόδων του τομέα προέρχεται από έργα πληροφορικής εντός της Ευρώπης.

Στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες διατυπώθηκε η εκτίμηση για ήπια ανάπτυξη στα έσοδα, ανάλογη του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το 2024.

Η ACS, όπως τονίστηκε στους αναλυτές, έχει ισχυρό Ταχυδρομικό Δίκτυο & Υποδομές με 1.000 και πλέον Σημεία Εξυπηρέτησης POS, 270 Καταστήματα, Εγκαταστάσεις 60.000m2 και αριθμεί πάνω από 3.000 εξειδικευμένο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου).

Στον τομέα της Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκτιμάται μικρή μείωση στα έσοδα και στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2024. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7MW το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα επηρεάσει στο μέλλον τις επιδόσεις της δραστηριότητας αυτής.