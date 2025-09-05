Ideal Holdings: Ενισχυμένα μεγέθη σε όλες τους τομείς δραστηριότητας στο α’ εξάμηνο

Την οργανική ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων αλλά και την ενισχυμένη δυναμική μετά την προσθήκη νέων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό της αντικατοπτρίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025 της Ideal Holdings.

Όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση των EBITDA σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και αναμένεται να διατηρήσει το θετικό επενδυτικό ρυθμό και στο Β’ εξάμηνο του 2025. Ταυτόχρονα ενίσχυσε το επενδυτικό του προφίλ με την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την επένδυση της ΟΗΑ.

Στόχος της Ideal Holdings, σύμφωνα με το πλάνο μέχρι το 2028, είναι η διατήρηση σταθερής πολιτικής μερισμάτων από λειτουργικές δραστηριότητες για τα επόμενα 3 χρόνια μεταξύ 40%-50% των κερδών ανά μετοχή, η διερεύνηση μερικής πρόσθετης απόδοσης κεφαλαίου από εξόδους καθώς και νέες επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, «Το Α’ Εξάμηνο του 2025 αποτελεί ορόσημο για την IDEAL Holdings καθώς εξελίχθηκε σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου».

Αναλυτικά οι Ενοποιημένες Πωλήσεις της Ideal Ηoldings στο Α’ εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε 216,2 εκατ.ευρώ. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,3 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 49%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 16,1 εκατ.ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 74%. Η χρηματοοικονομική της θέση ενισχύθηκε με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36,2% σε 43,9 εκατ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας, όπως τόνισε η διοίκηση, τη δυναμική της IDEAL Holdings για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στα highlights της περιόδου περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορέςπου έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης. Ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 2,6x και ολοκληρώθηκε η συμφωνία και της πρώτης επένδυσης της Oak Hill Advisors (OHA) στον όμιλο ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι μέτοχοι έλαβαν επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους €0,40/ μετοχή (απόδοση 6,7%).

Προοπτικές

Με βάση τις επιδόσεις ανά κλάδο δραστηριότητας, στο Α’ εξάμηνο 2025 σημειώθηκε σταθερή ανάπτυξη στον Κλάδο Εξειδικευμένου Λιανεμπορίου (Πολυκαταστήματα attica). Τα πολυκαταστήματα attica υποδέχθηκαν 3,2 εκατ. επισκέπτες, με τις πωλήσεις Tax Free να κινούνται με ρυθμό αύξησης 9%, κατέγραψαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα €106,3 εκατ. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €11,8 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 12%. Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης ο ρυθμός αυτός αναμένεται να συνεχιστεί και στο Β’ εξάμηνο, με νέες επενδύσεις στο CRM των καταστημάτων και το άνοιγμα τριών νέων attica μέχρι το 2027.

Ο Κλάδος Πληροφορικής (εταιρίες BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές) παρουσίασε ενισχυμένη κερδοφορία και σημαντικά έργα, παρά την πτώση εσόδων κατά 12% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σύμφωνα με τη διοίκηση το ανεκτέλεστο έργων του τομέα ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ. Ο τομέας της πληροφορικής προχωρά σε αναδιοργάνωση σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή εταιρεία συμβούλων, ετοιμάζεται η εισαγωγή μιας νέας πλατφόρμας Cyber ​​Threat Intelligence (CTI) που αναπτύχθηκε από την IDSW & ADACOM και σχεδιάζεται περαιτέρω ανάπτυξη διασταυρούμενων πωλήσεων και συνεργειών μεταξύ όλων των εταιρειών πληροφορικής της Ideal Holdings.

Στον τομέα των τροφίμων η διοίκηση επισήμανε την κυρίαρχη θέση και την καινοτομία του Κλάδου Τροφίμων μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ. Συγκεκριμένα, τα Έσοδα του τομέα σημείωσαν αύξηση 6%, τα συγκρίσιμα EBITDA αύξηση κατά 7%, τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 88% χάρη στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και τη μείωση του δανεισμού και του κόστους δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διοίκηση τόνισε στους αναλυτές ότι διαβλέπει τη διατήρηση του θετικού ρυθμού και στο Β’ εξάμηνο 2025, με ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου μέσα από στοχευμένες επενδύσεις στις παραγωγικές και αποθηκευτικές μονάδες.