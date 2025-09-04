Alpha Bank: Στα 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το χαρτοφυλάκιο για τον τουρισμό

Στα 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank για τον τουρισμό, με την τράπεζα να χρηματοδοτεί εμβληματικά τουριστικά έργα της χώρας.

Η Alpha Bank συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού, χρηματοδοτώντας έργα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία, ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και εδραιώνουν το brandname της χώρας μας ως κορυφαίου προορισμού παγκοσμίως, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις διαφόρων εμβληματικών περιοχών ανά την Ελλάδα.

Κάνοντας πράξη τον εταιρικό της Σκοπό «να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο», η Τράπεζα συμβάλλει στην αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του κλάδου, αλλά και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Επενδύσεις με ισχυρό αποτύπωμα

• Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank στον τουρισμό ανέρχεται σήμερα σε 2,5 δισ.ευρώ, αντιστοιχώντας σε 29% του συνόλου των 8,7 δισ. ευρώ που διατίθενται στον κλάδο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση.

• Το 86% των χρηματοδοτήσεων κατευθύνεται σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αντιπροσωπεύουν το 97% των συνολικών υπολοίπων.

• Η Alpha Bank δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση, αλλά προσφέρει και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών μονάδων, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους. Ειδικότερα, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, η Τράπεζα αναδεικνύεται ως σημαντικός εταίρος και αρωγός αρκετών μικρών

ξενοδοχειακών μονάδων, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

• Μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΤΑΑ, αλλά και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, όπως οι AGC, GSAM, Blackstone, GIC, Hines και HIG, έχει ήδη διαθέσει κεφάλαια που ξεπερνούν το €1,1 δισ. Οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ισχυρή ώθηση στην οικονομία και στη διεθνή αναγνώριση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας.

360° καμπάνια για τον τουρισμό

Η ηγετική θέση της Alpha Bank στη χρηματοδότηση του τουριστικού κλάδου είναι το θέμα της νέας 360° καμπάνια επικοινωνίας που δημιούργησε η Τράπεζα και αναδεικνύει τον ρόλο της ως καταλύτη ανάπτυξης, μέσα από την παρουσίαση 7 εμβληματικών έργων:

• Επέκταση Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος

• Gennadi Grand Resort

• JW Marriott, Crete Resort & Spa

• Mandarin Oriental, Costa Navarino

• Oia Canaves Epitome

• Olea All Suite Hotel

• Stella Island Resort & Spa

Με το μήνυμα ότι η πρόοδος στον τουρισμό σημαίνει πρόοδο για την κοινωνία και την οικονομία, η καμπάνια στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν οι χρηματοδοτήσεις της Alpha Bank προς τις επιχειρήσεις του τουρισμού, τόσο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, των προϊόντων και των παραδόσεων της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.