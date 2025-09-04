Όμιλος Quest: Ανοδικά τζίρος και κέρδη στο α’ Εξάμηνο 2025

Θετικές επιδόσεις σε έσοδα και κερδοφορία κατέγραψε το Α’ εξάμηνο 2025 ο όμιλος Questο οποίος οδεύει στο υπόλοιπο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης με ενισχυμένη ρευστότητα μετά και τη δεσμευτική συμφωνία που υπέγραψε η θυγατρική του Quest energy AE στις αρχές Αυγούστου με Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας για την πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών σταθμών της εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, με τίμημα που ανέρχεται σε περίπου ευρώ 36 εκατ. μετά την αφαίρεση των δανείων.

O Όμιλος, μετά και την ενσωμάτωση της εξαγορασθείσας εταιρείας Μπενρουμπή, κατέγραψε κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 ενοποιημένες πωλήσεις 683 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 47,5 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 32,9 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 22,4 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,2%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 14,2%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 20,2% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 9,4%.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€0,6 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €0,6 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 32 εκ. ευρώ (0,3€ ανά μετοχή), στην καταβολή περίπου 31 εκ. για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή) σημείωσε αύξηση πωλήσεων (+12,4%) και κερδών προ φόρων κατά 36%. Στις Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi) οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,1% και τα κέρδη προ φόρων κατά 18,9%. Στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier) οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,3%. Στον τομέα Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy) τα έσοδα της εταιρείας ήταν ελαφρώς μειωμένα (-8,5%).