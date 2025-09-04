ΟΠΑΠ: Τζόκερ, Eurojackpot και iGaming έδωσαν ώθηση στα αποτελέσματα το α’ εξάμηνο

Με κινητήρια δύναμη το Τζόκερ, το Eurojackpot αλλά και το Οn Line Gaming ο ΟΠΑΠ προχωρά εντός των στόχων που έχει θέσει η διοίκησή του για το 2025.

Η εισηγμένη παρουσίασε αύξηση τζίρου και κερδοφορίας και διατηρεί τη θετική μερισματική πολιτική προς τους μετόχους της μετά και την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου για διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα χρήσης 2025, με ημερομηνία αποκοπής την 3 η Νοεμβρίου 2025. Παράλληλα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εισηγμένης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD επελέγη να συμμετάσχει στη Φάση Β του διεθνούς διαγωνισμού ως Προεπιλεγείσα Ενδιαφερόμενη Οντότητα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης για την παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των Κρατικών Λαχείων μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (TAΙΠΕΔ), λήγει την 1 η Μαΐου 2026.

Στις 18 Ιουνίου 2025, το Υπερταμείο δημοσίευσε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων (τα οποία περιλαμβάνουν το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, το Λαϊκό Λαχείο, το Εθνικό Λαχείο, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης/Πρωτοχρονιάτικο και το Ευρωπαϊκό Λαχείο), μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Η διάρκεια της νέας παραχώρησης των Κρατικών Λαχείων θα είναι τουλάχιστον 10 έτη. Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Φάση Α (υποβολή εγγράφων ενδιαφέροντος και προεπιλογής, προθεσμία 23 Ιουλίου 2025) και Φάση Β (υποβολή δεσμευτικών προσφορών). Ο ΟΠΑΠ συμμετείχε στη Φάση Α του διαγωνισμού και υπέβαλε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μέσω της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία. Πέραν της ΟΠΑΠ, Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο διεθνή διαγωνισμό είχε υποβάλει και η BrightStar Global Solutions Corporation.

Αποτελέσματα

Σχολιάζοντας ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας τόνισε πως «το β΄ τρίμηνο του 2025 ήταν ένα ακόμη δυναμικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση ακαθάριστων εσόδων ύψους 4,7% ετησίως, παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο διατήρησε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και επιδόσεων, χάρη σε μια ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο.

Επιπλέον, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot. Οι παράγοντες αυτοί είχαν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην κίνηση στο retail δίκτυο και σε όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών. Επίσης, για άλλο ένα τρίμηνο, ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψαν οι δραστηριότητες iGaming, που υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών, της εμπειρίας των πελατών και των προγραμμάτων loyalty».

Αναλυτικά τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2025 του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα 1,15 δις ευρώ αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα το β’ τρίμηνο ανήλθαν σε 557,9 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 4,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του online (+9,2% σε ετήσια βάση) – συνεισφέροντας 31% στα συνολικά έσοδα του Ομίλου – και της συμβολής της επίγειας δραστηριότητας (retail), η οποία σημείωσε άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ήταν αυξημένο κατά 5,5% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση στα 398,4 εκατ.ευρώ και στο β’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση στα 191,3 εκατ.ευρώ ως συνέπεια της ισχυρής αύξησης των εσόδων.

Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 233,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε ετήσια βάση και στο β’ τρίμηνο ανήλθαν σε 110,0 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Η ταμειακή θέση του ομίλου παραμένει ισχυρή.

Σύμφωνα με τον κ. Κaras, «συνολικά, τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, καθώς και την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους του για τη χρήση του 2025. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ESG δεσμεύσεις μας και να δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας».

Ανά δραστηριότητα

Αναλυτικά ανά δραστηριότητα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν στα 387,7 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 3,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς του ΤΖΟΚΕΡ.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 368,2 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 5,2% σε ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής επίδοσης τόσο του αθλητικού στοιχήματος όσο και του PowerSpin.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από τα VLTs ανήλθαν σε 173,7 εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 4,3% σε ετήσια βάση.

Επίσης τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από το διαδικτυακό καζίνο διαμορφώθηκαν σε 171,3 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 22,1% σε ετήσια βάση.

Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 52,2 εκατ.ευρώ χαμηλότερα κατά 0,5% σε ετήσια βάση.

Στο Γ’ τρίμηνο η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Stoiximan

Να σημειωθεί πως στις 18 Ιουλίου 2025 ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση του υπόλοιπου μειοψηφικού μεριδίου (15,51%) στην Stoiximan έναντι τιμήματος €191,6εκ. χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν ταμειακά διαθέσιμα και χρέος, συν την προσαρμογή για καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από την ημερομηνία λήξης, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία στο 100%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ παράλληλα εντείνει τη στρατηγική του εστίαση στους τομείς των διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων και των iGaming. Η ολοκλήρωση αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2025, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τις κυπριακές ρυθμιστικές αρχές. Ο ΟΠΑΠ και η Stoiximan θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστές επιχειρήσεις υπό τις ξεχωριστές τους άδειες, εμπορικά σήματα και διοικητικές ομάδες.