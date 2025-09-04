Trade Estates: Δρομολογεί επενδυτικό πλάνο 156,4 εκατ.

Σε χαρτοφυλάκιο αξίας 760 εκατ. (Μεικτή Εύλογη Αξία) το 2028, ενισχυμένο κατά 31,8%, στοχεύει η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, έχοντας στο πλάνο της για τα επόμενα τρία χρόνια επενδύσεις αξίας 156,4 εκατ. ευρώ.

Βάσει των στοιχείων εξαμήνου που ανακοίνωσε χθες, στο τέλος Ιουνίου η Μεικτή Εύλογη Αξία του χαρτοφυλακίου της διαμορφώθηκε σε 561,4 εκατ., έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 3,7%).

Στις νέες επενδύσεις της περιλαμβάνεται το retail park στο Ελληνικό (ύψους 75 εκατ. ) δίπλα από το μεγάλο εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή logistics center επιφάνειας 58,5 χιλ. τ.μ. στην Ελευσίνα, με μισθωτή τον Κωτσόβολο, επένδυση 47 εκατ. καθώς και η ανάπτυξη δεύτερου εμπορικού πάρκου στο Ηράκλειο (10 χιλ. τ.μ.), επένδυση 28 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα είπε στους αναλυτές απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παπούλης, «το έργο στο Ελληνικό έχει καθυστερήσει περίπου 12 μήνες και η ολοκλήρωσή του πάει για το 2028, κάτι που μετέθεσε το σχέδιο των κεφαλαιακών δαπανών της Trade Estates, ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο έργο της Ελευσίνας, εξαιτίας του Κτηματολογίου».

Ευκαιρίες

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ΑΕΕΑΠ διαβλέποντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των μεγάλων αναπτύξεων Logistics λόγω του επαναπροσδιορισμού του παγκόσμιου εμπορικού χάρτη αποφάσισε να συμμετέχει μέσω της κοινοπραξίας Goldair Cargo – Aktor Trade Estates στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη παραχωρησιούχου για το έργο «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»

Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι επενδύσεις της Trade ήταν αξίας 93,2 εκατ. ευρώ. Επενδύσεις 52,3 εκατ. αναμένεται να υλοποιηθούν στο β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Έχει ολοκληρώσει το Top Parks Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 14 χιλ. τ.μ. και προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εργασίες κατασκευής του νέου Διεθνούς Κέντρου Διανομής στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής που θα εξυπηρετεί τη διανομή προϊόντων ΙΚΕΑ σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2025.

«Η στρατηγική μας να εστιάσουμε σε δύο τομείς (retail park και logistics center) συνεχίζει να είναι αποδοτική. Το πρώτο εξάμηνο ήταν πολύ θετικό και επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας για ολόκληρη τη χρονιά», σημείωσε χθες ο πρόεδρος της Trade, Βασίλης Φουρλής.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης φέτος τα έσοδα από μισθώματα θα διαμορφωθούν στα 40 εκατ. ευρώ, αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το 2024, τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 31,3 εκατ. ενισχυμένα κατά 4,1% και οι λειτουργικές ταμειακές ροές σε 16,5 εκατ. (αύξηση 8,5%).

Το πρώτο εξάμηνο τα συνολικά έσοδα ήταν 25 εκατ. (αύξηση 15,6%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, τα έσοδα από μισθώματα 19,9 εκατ. (συν 11,7%) τα προσαρμοσμένα EBITDA 16 εκατ. (συν 13,8%) και τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 10,9 εκατ. (αύξηση 58,3%).

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade, πέραν του ομίλου Fourlis με 47,32%, συμμετέχουν οι Autohellas με 12,88% και το family office της Latsco με 8,06%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 30,77% είναι στη διασπορά και ένα 0,97% στο management.