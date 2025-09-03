Στον FTSE 100 του LSE η METLEN – Ευάγγελος Μυτιληναίος: Εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμα και την ικανότητα της εταιρείας

Στο δείκτη FTSE100 εντάχθηκε σήμερα η Metlen Energy & Metals. Την ένταξη επιβεβαίωσε με σχετική ανακοίνωσή του ο FTSE Russell, σύμφωνα με την οποία ο όμιλος Burberry και η Metlen Energy & Metals εντάσσονται στον δείκτη FTSE 100 ως αποτέλεσμα της τριμηνιαίας αναθεώρησης του Σεπτεμβρίου 2025.

Η Taylor Wimpey και η Unite Group θα εγκαταλείψουν τον δείκτη FTSE 100 και θα εισέλθουν στον δείκτη FTSE 250.

Εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών

Όπως τόνισε σε σχετική ανάρτησή του στο LinkedIn ο Ευάγγελος Μυτιληναίος «η ένταξη της Metlen Energy & Metals στον FTSE 100, λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας. Αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που φτάνει σε αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 που διαπραγματεύεται σε ευρώ». Ο κ. Μυτιληναίος συμπλήρωσε λέγοντας πως «αυτό το επίτευγμα είναι αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Φέρνει ένα αυξημένο αίσθημα ευθύνης για όλους μας – να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και ακόμη μεγαλύτερη δυναμική τα επόμενα χρόνια, επιτυγχάνοντας με συνέπεια τους στόχους μας».

Η METLEN με την εισαγωγή της στο FTSE 100 πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη νέα της διεθνή πορεία. Θεωρείται ένδειξη της ταχείας ανόδου της στην αγορά ενέργειας και μετάλλων. Όπως είχε τονιστεί και από τους διεθνείς αναλυτές τόσο η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και η ένταξη στο συγκεκριμένο δείκτη αποτελούν το επισφράγισμα της νέας εποχής για τη METLEN. Η εταιρεία αναμένει εισροές από νέα κεφάλαια καθώς διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της και είναι έτοιμη να αξιοποιήσει νέα πεδία ανάπτυξης με διεθνές αποτύπωμα.