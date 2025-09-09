CrediaBank: Η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, μπροστά σε μια ευκαιρία διεθνούς ανάπτυξης

Πολλά έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό για την CrediaBank και την επανεκκίνηση της. Είναι η αλήθεια πώς όλα δείχνουν πώς πρόκειται για ένα νέο τραπεζικό μοντέλο, που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Νέα επωνυμία, λειτουργική συγχώνευση πληροφοριακών συστημάτων προ των πυλών, νέο concept φυσικού καταστήματος, νέα προϊόντα, νέα προσέγγιση εξυπηρέτησης.

Η ανανέωσή της CrediaBank και όλες αυτές οι αλλαγές είναι δυνατές χάρη στην εξυγίανση που πέτυχε η διοίκηση της Τράπεζας, με τη στήριξη των μετόχων, δημιουργώντας την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού και σημειώνοντας επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη και υψηλή, ποιοτική και συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 η καθαρή πιστωτική επέκταση της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε €232 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο ρυθμό του κλάδου, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 13,7% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, αναδεικνύοντας τη δυναμική της και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση της στην αγορά.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η CrediaBank θα ανακοινώσει (τελευταία στη σειρά από τις τράπεζες) τις επιδόσεις της για το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν τη σταθερή πρόοδο, την ανθεκτικότητά απέναντι στις προκλήσεις που η Τράπεζα είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν αλλά και τη σαφή ανοδική τροχιά στην οποία κινείται. Ποιος δεν πρόσεξε άλλωστε τη δυναμική της μετοχής της το τελευταίο διάστημα;

Το ακόμα πιο αισιόδοξο όμως είναι ότι η… φιλοδοξία της CrediaBank δεν σταματά εντός συνόρων. Τον περασμένο Ιούνιο, έκανε την πρεμιέρα της στις διεθνείς αγορές. Προχώρησε στην ταυτόχρονη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, προσελκύοντας προσφορές που ξεπέρασαν το 1 δις. Ευρώ, από περισσότερους από 50 διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών. Ήταν μια πρώτη ένδειξη της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών που επιβεβαίωσε τη στρατηγική που ακολουθεί η Τράπεζα.

Κι ερχόμαστε στο σήμερα: η CrediaBank είναι στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων, ως προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά του 70% HSBC Μάλτας. Η CrediaBank βρίσκεται σε μια ευκαιρία διεθνούς επέκτασης: Αν αυτή η συναλλαγή προχωρήσει, τα μεγέθη και η θέση της στο τραπεζικό οικοσύστημα θα αλλάξουν δυναμικά και ριζικά, ίσως και ιστορικά…