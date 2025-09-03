myΔΕΔΔΗΕ services: Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών – Ποιες δυνατότητες παρέχει

Σε λειτουργία τίθεται η νέα πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών, myΔΕΔΔΗΕ services, μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήματα προς τον ΔΕΔΔΗΕ, άμεσα, γρήγορα και με ψηφιακό τρόπο.

Το νέο εργαλείο εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ για ψηφιοποίηση των λειτουργιών του και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Ψηφιακά η «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης»

Η πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία της πλατφόρμας είναι η «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης», η οποία επιτρέπει στους πελάτες την υποβολή αιτημάτων από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία και αναμονή σε γκισέ, με πλήρη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση για την πορεία και την εξέλιξη της αίτησής τους.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Μέσω του myΔΕΔΔΗΕ services, οι χρήστες έχουν στα χέρια τους ένα προσωποποιημένο περιβάλλον, με πρόσβαση σε όλες τις αιτήσεις τους και τα στοιχεία τους συγκεντρωτικά, με αποτέλεσμα μια αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, διασφαλίζεται η διαφάνεια στην εξέλιξη των αιτημάτων και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο της αίτησης, ακόμη και για τυχόν αναμονή εγκρίσεων που οφείλονται σε αρμοδιότητες άλλων δημόσιων φορέων (βάση ισχύουσας νομοθεσίας).

«Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΔΕΔΔΗΕ ψηφιακά αναβαθμισμένο και απόλυτα πελατοκεντρικό» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Α. Μάνος. «Πρόταγμά μας είναι η παροχή άμεσων, λειτουργικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Αξιοποιούμε με σταθερότητα τις νέες τεχνολογίες, τόσο για να ’χτίσουμε’ ένα ανθεκτικό και έξυπνο δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίξει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, όσο και για την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών» πρόσθεσε ο ίδιος.

Νέες υπηρεσίες μέχρι το τέλος του έτους

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά υπηρεσιών, οι οποίες θα ενσωματωθούν σταδιακά στη νέα πλατφόρμα. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενταχθούν όλες οι βασικές υπηρεσίες, όπως επαύξηση/μείωση ισχύος σε υφιστάμενη ηλεκτροδότηση, χορήγηση διζωνικού τιμολογίου, ενοποίηση/διαχωρισμός παροχών, σύνδεση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος στο δίκτυο κλπ.