Κούτρας: Από τη «χρυσή εποχή» σε Ελλάκτωρ – Intrakat, στη διετία της… διάψευσης των προσδοκιών

Δύο «γεμάτα» χρόνια έχει πλέον συμπληρώσει στη Δομική Κρήτης ο έμπειρος επιχειρηματίας των κατασκευών, Δημήτρης Κούτρας, ο οποίος το 2023 κατέβηκε στη μεγαλόνησο, έχοντας ως όραμα να δημιουργήσει έναν νέο «πόλο» στον χώρο των εργολαβιών, ανταγωνιζόμενος τους μεγάλους «παίχτες» κι αναλαμβάνοντας έργα σ’ όλη την Ελλάδα.

Όμως, το πρόσημο μέχρι στιγμής είναι αρνητικό για τον άνθρωπο, ο οποίος «έφτιαξε» όνομα κυρίως σε Ελλάκτωρ και Intrakat. Τόσο η τιμή στο ταμπλό, όσο κυρίως οι οικονομικές επιδόσεις απέχουν παρασάγγας από τις προσδοκίες, οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί στα αρχικά στάδια αυτής της επένδυσης, μέσω της οποίας ο επιχειρηματίας πριν μια διετία απέκτησε σχεδόν το 30% της κρητικής εισηγμένης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι ο Δημήτρης Κούτρας είδε όχι απλώς τον κύκλο εργασιών να μην αυξάνεται, αλλά και να μειώνεται κατά 1/4 (από 20,7 σε 15,6 εκατ. ευρώ), με την κερδοφορία να βουλιάζει σε λιγότερα από 100 χιλ. ευρώ (από 1,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά). Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά αποθέματα περιορίστηκαν κάτω του 1 εκατ. ευρώ (από 2 εκατ. ευρώ το 202), λόγω κυρίως των αρνητικών λειτουργικών ροών.

Κάπως έτσι, λοιπόν, η προσγείωση της τιμής της εταιρείας στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν κάτι παραπάνω από απότομη, καθώς μετά το ράλι στο β’ μισό του 2023 και στο α’ μισό του 2024 (έφτασε έως το ζενίθ των 4,7 ευρώ/μετοχή) ακολούθησε μια μεγάλη και παρατεταμένη… κατηφόρα, η οποία κορυφώθηκε πριν μερικούς μήνες, όταν η μετοχή έπεσε έως το 1,6 ευρώ.

Η μικρή βελτίωση στο χαρτοφυλάκιο των νέων έργων (π.χ. σύμβαση για τις φοιτητικές εστίες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο), αλλά και η προοπτική από τη σχέση που αρχίζει να «χτίζεται» με την ΕΥΔΑΠ (δύο έργα υδροδότησης σε Κινέτα και Δυτική Αττική), έρχονται να προσφέρουν ορισμένες «ανάσες» στον Δημήτρη Κούτρα εν όψει των οικονομικών μεγεθών του τρέχοντος 12μήνου, τα οποία βέβαια, δεν αναμένονται αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι.

Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί αμφιβολίες κατά πόσο ο ίδιος είναι σε θέση να διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο έργων (τόσο σε επίπεδα αξίας, όσο και σε επίπεδο γεωγραφίας), προκειμένου να καταφέρει αφενός να ανταγωνιστεί τους άλλους εισηγμένους κατασκευαστικούς ομίλους, αφετέρου να δικαιώσει τις προσδοκίες όσων πίστεψαν στις δυνατότητες για ένα πολλά υποσχόμενο restart.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)