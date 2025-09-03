Mήνας ευκαριών ο Σεπτέμβριος για τις ελληνικές τράπεζες

Το θερμόμετρο άρχισε να ανεβαίνει για τις ελληνικές τράπεζες με τον Σεπτέμβριο να αποτελεί «καυτό» μήνα για τις επενδυτικές εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

Πρώτον, ξεκινά ένα «καυτό» τριήμερο σήμερα στη Νέα Υόρκη για τις ελληνικές τράπεζες καθώς θα συμμετάσχουν σε δύο μεγάλα χρηματοοικονομικά συνέδρια, αυτό της UBS και αυτό της Citi. Ωστόσο, η Νέα Υόρκη αποτελεί μάλλον την αρχή του «καυτού» Σεπτέμβρη, καθώς οι συναντήσεις με ξένους επενδυτές θα δώσουν και θα πάρουν όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Αθήνα.

Επισκέψεις στην Αθήνα

Η Νέα Υόρκη φαίνεται να είναι η έναρξη για μια πυρετώδους επενδυτικής σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», τα τραπεζικά στελέχη πρόκειται να έχουν γεμάτο πρόγραμμα ολόκληρο το Σεπτέμβριο για να ενημερώσουν κατ’ αρχάς τους επενδυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του έτους.

Η αυλαία του δυνατού αυτού μήνα ανοίγει στη Νέα Υόρκη με το συνέδριο της UBS «Global Emerging Markets One-on One Conference 2025» και το συνέδριο της Citi «Citi’s 2025 GEMS Conference». Στη συνέχεια, έπονται δύο συνέδρια στο Λονδίνο (της Goldman Sachs και της Bank of America), αλλά και στο Παρίσι, το Kepler Paris Autumn Conference 2025, όπου θα συμμετάσχει, σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο η Alpha Bank.

Ταυτόχρονα, εντός του μήνα, πηγές αναφέρουν στη «Ν» ότι αναμένεται «απόβαση» αναλυτών στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν ήδη προγραμματίσει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη των τραπεζών, ενώ πρόκειται να επισκεφθούν όλες τις συστημικές τράπεζες μία προς μία.

Το τριήμερο στη Νέα Υόρκη

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, έχοντας το βλέμμα στραμμένο σταθερά προς τα έξω έχουν ταξιδέψει όλες για τη Νέα Υόρκη, με μεγάλες προσδοκίες αλλά και γεμάτη «βαλίτσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», τόσο στο roadshow της UBS όσο και της Citi, οι συστημικές τράπεζες έχουν ήδη προγραμματίσει δεκάδες διαπροσωπικές επαφές με τους ξένους επενδυτές, με κάποιες μάλιστα τράπεζες να αγγίζουν μάλιστα και τριψήφιο αριθμό συναντήσεων με αναλυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» μάλιστα, οι ελληνικές τράπεζες δίνουν τόση σημασία στα εν λόγω roadshows που οι περισσότερες θα συμμετάσχουν σε επίπεδο CEO- CFO, συνοδευόμενοι από προσωπικούς ή επενδυτικούς συμβούλους, ενώ άλλες αποστέλλουν μέλη ή επικεφαλής από τα τμήματα των επενδυτικών σχέσεων (IR).

Αυτά τα roadshows που λαμβάνουν τώρα χώρα στη Νέα Υόρκη, συνήθως αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για τις τράπεζες, να έρθουν σε επαφή με τους ξένους επενδυτές, να τους ενημερώσουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, ή να αναζητήσουν νέους ορίζοντες συνεργασίας, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία.

Οι στόχοι

Η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στα roadshows της Νέας Υόρκης είναι πολύ ισχυρή φέτος με τις τράπεζες να πηγαίνουν με πολύ σαφείς στόχους στις συναντήσεις τους με τους επενδυτές.

Ειδικότερα, με το κλείσιμο του α’ εξαμήνου, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πρώτα απ’ όλα να ενημερώσουν τους επενδυτές για την πορεία των πιο σημαντικών οικονομικών τους μεγεθών, όπως τα επιτοκιακά έσοδα και το ρυθμό χρηματοδότησης, ενώ κρίσιμο στοιχείο σε αυτές τις συναντήσεις αποτελεί και ενημέρωση των επενδυτών για το ύψος των ενδιάμεσων και τελικών μερισμάτων που θα δώσουν η τράπεζες για τη χρήση 2025.

Ακόμα ένας στόχος τον οποίο έχουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και η ενημέρωση για τις συνέργειες ή τις εξαγορές που έχουν πραγματοποιήσει με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν να παρουσιάσουν ένα ισχυρό story για την επέκταση και την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους καθώς έχει επικρατήσει ένα έντονο σκηνικό με εξαγορές και συνέργειες τους τελευταίους μήνες. Ενδεικτικά, αναφέρεται η αύξηση του ποσοστού της Unicredit στην Alpha Bank στο 26% και οι εξαγορές της Alpha Bank για την Flexfin,την Axia και την Astrobank. Από τη μεριά της, η Πειραιώς έχει να παρουσιάσει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ η Eurobank την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και την συγχώνευσή της με την Eurobank Κύπρου. Τέλος, η Εθνική «πηγαίνει» Νέα Υόρκη με το ισχυρό story για υψηλά μερίσματα άνω του 60% της κερδοφορίας το 2025.

Αναβάθμιση

Από την άλλη, ένα σημαντικό αποτέλεσμα που μπορεί να αποφέρουν αυτές οι επαφές είναι η αναβάθμιση των τιμών-στόχων στις μετοχές τους ή και των επενδυτικών βαθμίδων τους από διεθνείς επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης όπως η JP Morgan, η UBS η Citi και άλλους οίκους που θα συμμετάσχουν σε αυτά, έτσι ώστε να ενισχύσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα.