Alpha Bank – FinQuest 2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις έως 22 Σεπτεμβρίου

Έως τις 22 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2025 της Alpha Bank, με φετινή θεματική την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και χρηματικό έπαθλο ύψους €15.000 για τον νικητή.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που αναπτύσσουν λύσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των Πελατών και την ενίσχυση της καινοτομίας στον τραπεζικό κλάδο.

4 θεματικές με άξονα το ΑΙ: oι υποψήφιες εταιρείες μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω τέσσερις θεματικές ενότητες:

• Family Ecosystem: λύσεις για ολιστική διαχείριση των τραπεζικών αναγκών μίας οικογένειας.

• Travel: εργαλεία για πιο «έξυπνη» και οικονομική οργάνωση ταξιδιών.

• Smart Living Financial Tools: εφαρμογές για έξυπνη διαχείριση οικονομικών και εξόδων.

• Employee Training: εκπαιδευτικές πλατφόρμες και προσομοιώσεις για την ανάπτυξη εργαζομένων.

Στόχος του FinQuest 2025, είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την ψηφιακή εμπειρία Πελατών, προωθούν την καινοτομία και μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή λειτουργία της Tράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των αιτήσεων, μία εξειδικευμένη επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, με τις 6 καλύτερες ιδέες να περνούν στην επόμενη φάση. Πρόκειται για ένα δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Accelerator), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025 και θα περιλαμβάνει mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη. Τέλος, οι φιναλίστ startups θα παρουσιάσουν τιςτελικές τους προτάσεις σε μία ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, όπου η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς και εταιρείες όπως το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Big Pi Ventures, Endeavor, EPAM, Found.ation, ΙΒΜ, Metavallon, Microsoft, UniCredit. και ΕΥ.

Για αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.