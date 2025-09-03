Οπτική ίνα: Στο 56% «τρέχει» η διείσδυση του FTTH

Με ρυθμό που ξεπερνά το μέσο ευρωπαϊκό όρο συνεχίζουν να αναπτύσσονται τα δίκτυα FTTH (οπτική ίνα μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις) στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο, να έχει γεφυρωθεί η απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Βάσει των δημοσιοποιημένων στοιχείων και των εκτιμήσεων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στο τέλος του πρώτου εξαμήνου φέτος οι διαθέσιμες γραμμές FTTH σε όλη την Επικράτεια, από τους παρόχους, Cosmote, Nova και Vodafone, ήταν 2,7 εκατ. Με δεδομένο ότι οι συνολικές συνδέσεις σταθερής είναι 4,8 εκατ. το ποσοστό διείσδυσης των δικτύων FTTH βρίσκεται περίπου στο 56%, όταν στο τέλος του 2024 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 69,24% (τα τελευταία στοιχεία της ΕΕ – από την έκθεση για την Ψηφιακή Δεκαετία που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο).

Να σημειωθεί ότι βάσει των στοιχείων της ΕΕ το 2024 έκλεισε για την Ελλάδα με τη διείσδυση των υποδομών FTTH στο 46,06% ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης 19,9%, υψηλότερο από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ΕΕ που ήταν 8,4%.

Οι συνδρομητές FTTH (οι καταναλωτές που έχουν την υπηρεσία) εκτιμώνται (στοιχεία τέλος Ιουνίου) συνολικά σε 830 χιλ., δηλαδή 17% του συνόλου της αγοράς (επί των 4,8 εκατ. συνδέσεων σταθερής) και 31% της κάλυψης (επί των 2,7 εκατ. κατασκευασμένων συνδέσεων).

Ο μεγαλύτερος πάροχος

Ο OTE παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος υποδομών οπτικής ίνας. Στο τέλος Ιουνίου περίπου 1,9 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ. Μέχρι το τέλος του έτους στοχεύει να φτάσει σε περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και μέχρι το 2027 σε περίπου 3 εκατ.

Το κουπόνι ενίσχυσης της ζήτησης (Gigabit Voucher) δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των χρηστών FTTH. Η πλειοψηφία των νέων συνδέσεων γίνεται με χρήση του κουπονιού.

Το δεύτερο τρίμηνο ο ΟΤΕ κατέγραψε περίπου 40 χιλ. καθαρές νέες συνδέσεις οπτικής ίνας. Συνολικά οι συνδρομητές FTTH του ΟΤΕ ανέρχονται σε 470 χιλιάδες (στοιχεία τέλος Ιουνίου) αντιπροσωπεύοντας το 20% των συνολικών του ευρυζωνικών συνδέσεων.

Από το σύνολο των 470 χιλιάδων συνδρομητών FTTH, το 84% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 46% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζονται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 37% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται και στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ βασικών παρόχων της αγοράς, που συνάφθηκαν το προηγούμενο έτος.

Την ίδια στιγμή από τους πελάτες του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στο δίκτυό του FTTH (έχει φτάσει έξω από το σπίτι ή την επιχείρησή τους) το 46% έχει συνδεθεί με αυτό.

Η Nova ανακοίνωσε χθες ότι μέσω της United Fiber (θυγατρική της United Group για την υλοποίηση των δικτύων οπτικής ίνας) έχει συνδέσει με FTTH περίπου 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις και μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσει στις 830.000.

Η Vodafone (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει) διαθέτει 360.000 εμπορικά διαθέσιμες γραμμές FTTH, με στόχο την ενεργοποίηση έως το τέλος του έτους 500.000. Έως το 2028 θα έχει υλοποιήσει 850.000.

Να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ όταν αναφέρεται στο FTTH δημοσιοποιεί νούμερα που αντιστοιχούν στις πραγματικές συνδέσεις, έχοντας την εικόνα σε κάθε γειτονιά για το ποια σπίτια έχουν σταθερή τηλεφωνία. Η Vodafone και η Nova μιλούν για συνδέσεις Homes Passed. Με άλλα λόγια οι δύο εταιρίες μετράνε όλα τα σπίτια (ή καλύτερα όλα τα κουδούνια) τα οποία συνδέουν, ανεξάρτητα από το αν είναι κατοικημένα, με την αγορά να εκτιμά ότι οι πραγματικές συνδέσεις είναι περίπου το 70% με 80% των Homes Passed.

Στην αγορά του FTTH εισέρχεται δυναμικά η ΔΕΗ μέσω της DEH Fiber, ενώ σε ορισμένες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται και η εταιρία Inalan.

Οι ΟΤΕ, Nova και Vodafone κατασκευάζουν δίκτυο οπτικών ινών ο καθένας σε διαφορετικές περιοχές, η Inalan και η ΔΕΗ κυρίως στις περιοχές που είναι οι τρεις προαναφερόμενοι (overbuild) παρέχοντας μόνο υπηρεσία internet.

Βάσει των στοιχείων εξαμήνου η ΔΕΗ έχει φτάσει σε περίπου 1,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στόχος της είναι το 1,5 εκατ. μέχρι το τέλος του 2025.