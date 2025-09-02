Το ερωτικό σκάνδαλο που ανοίγει πληγές στη Nestle

Η ξαφνική απόλυση του CEO της Nestle, ανοίγει νέα σελίδα στην εταιρεία. Ο απομάκρυνση του Λοράν Φρεξ εκτοξεύει τον Φιλίπ Ναβρατίλ στην κορυφαία θέση εν μία νυκτί, αναθέτοντάς του το κομβικό έργο της ανατροπής μιας παρατεταμένης πτώσης της τιμής των μετοχών και της αναζωπύρωσης των υποτονικών πωλήσεων στη μεγαλύτερη εταιρεία καταναλωτικών αγαθών στον κόσμο.

Η Nestle, η εταιρεία που κατασκευάζει προϊόντα από τη σοκολάτα KitKat μέχρι το Nesquik, απέλυσε τον Φρεξ επειδή δεν αποκάλυψε μια ρομαντική σχέση με μια υφιστάμενό του. Το διοικητικό συμβούλιο διόρισε τον επικεφαλής της Nespresso, Φιλίπ Ναβρατίλ, ως διάδοχό του και μάλιστα με άμεση ισχύ.

Ο 49χρονος Ελβετό-αυστριακός πολίτης, είναι βετεράνος της Nestle. Με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων εντάχθηκε στην εταιρεία το 2001 και ανέβηκε στην ιεραρχία, περνώντας πολλά χρόνια στη Λατινική Αμερική πριν αναλάβει πέρυσι επικεφαλής της Nestle Nespresso. Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 εντάχθηκε και στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestle.

Η ξαφνική προαγωγή του σηματοδοτεί ένα ακόμη ταραχώδες κεφάλαιο για τον ελβετικό γίγαντα, μόλις ένα χρόνο μετά την απομάκρυνση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Μάρκ Σνάιντερ και λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του επί μακρόν προέδρου της.

Αδύναμες πωλήσεις, ισχυρό φράγκο και δασμοί

Η Nestle δυσκολεύεται να διατηρήσει τη δυναμική της εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης που έχει ωθήσει τους καταναλωτές προς φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις. Η Nespresso, ειδικότερα, αντιμετωπίζει μια πρόκληση στην πώληση των προϊόντων της premium brands.

Ιδιαίτερα στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου στα τέλη Ιουλίου, η Nestle ανέφερε πιο αργή από την αναμενόμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων, επικαλούμενη τον αρνητικό αντίκτυπο των εμπορικών δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Πτώση της μετοχής

Ο Ναβρατίλ κληρονομεί μια μετοχή που υστερεί σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της. Τα τελευταία πέντε χρόνια, χάθηκε σχεδόν το ένα τρίτο της αξίας της.

Με την είδηση της απομάκρυνσης του Φρεξ η μετοχή υποχώρησε κατά 0,8% έως τις 11:18 GMT την Τρίτη, κάτι που περισσότερο αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών παρά έναν άμεσο πανικό.

«Ενδέχεται τώρα να υπάρξει αναστάτωση στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, καθώς ο νέος επικεφαλής ενημερώνεται και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα ακολουθήσει την ίδια πορεία με τον προκάτοχό του», δήλωσε ο Ρος Μουλντ, διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell.

Πλήγμα για τη δημόσια εικόνα της Nestle

Ένα ανώτατο στέλεχος που απολύεται για παραβίαση κώδικα δεοντολογίας αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα δημόσιας εικόνας για τις μεγάλες εταιρείες, καθώς η συμπεριφορά της διοίκησης υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο σε ευρύτερο επίπεδο. Τα παραδείγματα αρκετά

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ενεργειακού γίγαντα BP, Μπέρναρντ Λούνεϊ, και ο διευθύνων σύμβουλος των McDonald’s, Στιβ Ιστερμπρουκ, απομακρύνθηκαν και οι δύο από τις θέσεις τους επειδή δεν αποκάλυψαν σχέσεις με συναδέλφους τους, ενώ η Ασλι Μπιουκάναν διευθύνουσα σύμβουλος της Kohl, απολύθηκε μετά από έρευνα που διαπίστωσε ότι πίεσε για συμφωνίες με έναν προμηθευτή με τον οποίο είχε προσωπική σχέση.

Οι επενδυτές τώρα λένε ότι η ελβετική εταιρεία πρέπει να επαναφέρει τα «ήρεμα νερά».

Ο αναλυτής της Vontobel, Ζαν Φιλίπ Μπερτσί, δήλωσε ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου διευθύνοντος συμβούλου «θα είναι να βγάλει τη Nestle από τον τρέχοντα κύκλο αρνητικών τίτλων».

Ακόμη ένας εσωτερικός «ελβετικός συμβιβασμός»

Ο διορισμός ακόμη ενός εσωτερικού στελέχους, μετά την αντικατάσταση του Σνάιντερ από τον Φρέιξ πριν από έναν χρόνο, έχει προκαλέσει κάποια ερωτήματα.

«Αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα αμφισβητήσουν τον διορισμό ακόμη ενός στελέχους από το εσωτερικό της Nestlé, καθώς και —ίσως— τον φαινομενικά ταχύ ρυθμό της διαδικασίας, που πιθανότατα υποδηλώνει ότι δεν έγινε εκτενής αναζήτηση εξωτερικών υποψηφίων», ανέφερε η Bernstein.

Ωστόσο, αναλυτές της Zuercher Kantonalbank σχολίασαν ότι, με μια πρώτη ματιά, ο νέος διευθύνων σύμβουλος μοιάζει να αποτελεί έναν καλό «ελβετικό συμβιβασμό» ανάμεσα στους δύο προκατόχους του και πιθανόν να φέρει νέο αέρα από το εσωτερικό της εταιρείας.

Με την προαγωγή του Ναβρατίλ, η Nestlé ποντάρει σε έναν ηγέτη της επόμενης γενιάς, δήλωσε ο Μπέρτσι της Vontobel.

«Γνωρίζουμε τον Philipp ως εξαιρετικά ειλικρινή, φιλόδοξο και απόλυτα προσηλωμένο στα αποτελέσματα», είπε.

