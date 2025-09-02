GSK Ελλάδος: Αλλαγή στην ηγεσία

Η Lizzie Champion αναλαμβάνει ως νέα πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της GSK Ελλάδος, αντικαθιστώντας τον Antonino Biroccio, ο οποίος έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία 2,5 ετών, ανέλαβε διεθνή ρόλο ως Vice President & Global Commercial Launch Lead.

Η Lizzie Champion είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών χαρτοφυλακίων, με εξειδίκευση στα εμβόλια, τα ανοσολογικά και αναπνευστικά προϊόντα, σε εγκατεστημένες και αναδυόμενες αγορές.

Στο ενεργητικό της έχει μία σειρά από σημαντικά επιτεύγματα, τόσο σε τοπικές αγορές, όπως η Νέα Ζηλανδία, όπου διετέλεσε γενική διευθύντρια και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ηγήθηκε της Εμπορικής Διεύθυνσης του ειδικού αναπνευστικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας, όσο και σε ρόλους χάραξης παγκόσμιας στρατηγικής για τη GSK.

Στον πιο πρόσφατο ρόλο της είχε την ευθύνη για την εμπορική διαχείριση παγκοσμίως ενός καινοτόμου εμβολίου ενηλίκων, ενώ πιο πριν ηγήθηκε της διεθνούς συνεργασίας της GSK με τη Vir Biotechnology για την διάθεση θεραπείας για την COVID-19 στις παγκόσμιες αγορές.

Η ίδια, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, επεσήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τη GSK, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στη δυναμική παρουσία της εταιρείας στη χώρα για περισσότερο από 50 χρόνια, στο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και εμβολίων που διατίθενται στην τοπική αγορά, καθώς και στην υψηλή σε κλινικές μελέτες στην χώρα.