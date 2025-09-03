Τελειώνει το… κρασί από το Χρηματιστήριο

Όταν στην αυγή του 21ου αιώνα χτυπούσε για πρώτη φορά το «καμπανάκι» για την έναρξη της συνεδρίασης στη Σοφοκλέους, ο Κώστας Λαζαρίδης άνοιγε έναν κύκλο ευημερίας και ανάπτυξης για την ομώνυμη οινοποιία, η οποία είναι γνωστή για το καλό και ποιοτικό κρασί.

Σήμερα, όμως, ο ιδρυτής και ιθύνων νους της ιστορικής εταιρείας, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 από τα χωράφια του Φαλακρού Όρους στη Δράμα, ετοιμάζεται να ρίξει… τίτλους τέλους σε μια πορεία 25 ετών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο επιτυχημένος οινοποιός, ο οποίος εγκατέλειψε την ενασχόληση με τη βιοτεχνία μαρμάρου των γονιών του, προκειμένου να εστιάσει αποκλειστικά στην αγάπη του για τα σταφύλια, μπορεί να υπερηφανεύεται για το όνομα που έχει δημιουργήσει στον χώρο του κρασιού και των αποσταγμάτων.

«Αμέθυστος», «Chateau Julia», «Ηδωνικό», «Methexis» είναι μερικές από τις ετικέτες, οι οποίες εξασφαλίζουν ετήσιες πωλήσεις της τάξης των 25 εκατ. ευρώ (στοιχεία για το 12μηνο του 2024) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και το αποτέλεσμα είναι η κερδοφορία να υπερβαίνει τα 3,2 εκατ. ευρώ, έχοντας οδηγήσει τη κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στην περιοχή των 38 εκατ. ευρώ.

Η «εύκολη» απόφαση

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή διαδρομή για τον Κώστα Λαζαρίδη φαίνεται ότι οδεύει σταδιακά προς το τέλος της. Ο νέος, αυστηρότερος κανονισμός για το free float, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό μετοχών που διακρατεί η ομώνυμη οικογένεια, κατέστησαν σχετικά εύκολη την απόφαση για το δρομολογούμενο… exit.

Η δημόσια πρόταση έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον απομένει το squeeze out και το αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, το οποίο αναμένεται στο υπόλοιπο του ’25.

Κάπως έτσι, το Χρηματιστήριο ετοιμάζεται να χάσει μια υγιή και κερδοφόρα εισηγμένη, η οποία ωστόσο δεν μπορούσε να προσφέρει πολλά πράγματα στην επενδυτική κοινότητα, δεδομένης της μικρής διασποράς και της ελάχιστης εμπορευσιμότητας.

Η επόμενη ημέρα

Το «τέλος εποχής» για την Κτήμα Λαζαρίδης, βέβαια, δεν αλλάζει πολλά πράγματα για την επιχείρηση του Δραμινού επιχειρηματία, ο οποίος ούτως ή αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχει παραχωρήσει τα διοικητικά ηνία στα παιδιά του -ο Γεράσιμος «τρέχει» τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και ο Γιώργος βρίσκεται στο βασικό πόστο του οινοποιού.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις σε Δράμα και Καπανδρίτη, με τον καθαρό δανεισμό να μην ξεπερνά το 30% επί των ιδίων κεφαλαίων (11,2 έναντι 38,8 εκατ. ευρώ) και το σύνολο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων να ανέρχεται σε περισσότερα από 61 εκατ. ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)