Η ΚΑΥΚΑΣ γιορτάζει 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας: Καινοτομία & εξειδίκευση με επίκεντρο τον άνθρωπο

Εξέλιξη, τεχνολογία και επένδυση στους ανθρώπους

Το 2025 σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερο ορόσημο για την ΚΑΥΚΑΣ, καθώς συμπληρώνει μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του φωτισμού, της ενεργειακής διαχείρισης και των ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων.

Η φετινή επέτειος συμπίπτει με την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, που κορυφώνεται με τη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Διανομής στον Ασπρόπυργο, εξοπλισμένου με ρομποτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, και με την ολοκλήρωση της μετάβασης στο SAP Rise (S/4HANA) το 2024.

Η ΚΑΥΚΑΣ γιορτάζει πέντε δεκαετίες ανάπτυξης και καινοτομίας με συγκεκριμένα ορόσημα:

Συνεχής ανάπτυξη: Το 2024 η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 327 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο, διπλασιάζοντας τα μεγέθη του 2020.

Εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων: Διαθέτει 84 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε προϊόντα και λύσεις.

Ψηφιακός και επιχειρησιακός μετασχηματισμός: Η ΚΑΥΚΑΣ επενδύει σε κορυφαίες τεχνολογίες, υιοθετώντας λύσεις SAP Rise (S/4HANA / IS-Retail, Advanced EWM, Success Factors) και το οικοσύστημα Microsoft (Microsoft 365, Azure Data Warehouse / Power BI, CRM D365, Power Platform), όλα βασισμένα σε cloud τεχνολογίες.

Νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Διανομής στον Ασπρόπυργο: Κατασκευασμένο σε συνολική έκταση 50 στρεμμάτων με 16.000 τ.μ. στεγασμένου χώρου, το Κέντρο διαθέτει το αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης και συλλογής παραγγελιών AUTOSTORE. Με τη συνδρομή 30 ρομπότ, το σύστημα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην αποδοτική διαχείριση αποθεμάτων και στις αυτοματοποιημένες λειτουργίες logistics.

8 εξειδικευμένα Business Units: Με έμφαση στην τεχνογνωσία, η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει 8 Business Units με πάνω από 150 μηχανικούς και 3 Κατασκευαστικές Μονάδες Ηλεκτρικών Πινάκων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το HUB Lighting & Innovation by Kafkas υποστηρίζεται από 5 showrooms που προβάλλουν εφαρμογές αρχιτεκτονικού και διακοσμητικού φωτισμού, φωτισμού εξωτερικών χώρων και λύσεις αυτοματισμού κτιρίων.

Ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο: Κεντρικό στοιχείο της επιτυχίας της εταιρείας είναι οι 1.560 KAFKASians, οι οποίοι καθημερινά συμβάλλουν με αφοσίωση και δημιουργικότητα. Η ΚΑΥΚΑΣ διακρίνεται για 11η συνεχή χρονιά μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, μέσω του θεσμού Great Place to Work.

Με αφορμή τα 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νίκος Καυκάς, δήλωσε:

“Τα 50 χρόνια πορείας της ΚΑΥΚΑΣ είναι το αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας, πάθους για καινοτομία, εξέλιξη και ταυτόχρονα επιτυχημένης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Στην καρδιά κάθε μας βήματος είναι οι βασικές μας αξίες – ήθος, πάθος, ομαδικότητα και αποτελεσματικότητα – καθώς και οι άνθρωποί μας: οι εργαζόμενοί μας, οι πελάτες μας, οι συνεργάτες μας. Η κληρονομιά αυτών των δεκαετιών μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με γνώμονα την τεχνολογική πρόοδο, την καινοτομία και την εξειδίκευση, με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών.

Μαζί, είμαστε έτοιμοι να φωτίσουμε το μέλλον.”