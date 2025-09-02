Πέθανε ο πρωτοπόρος ξενοδόχος Σπύρος Κοκοτός

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο οραματιστής επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός.

Ο δημιουργός των πολυτελών ξενοδοχείων Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula είναι ευρύτερα γνωστός και αναγνωρισμένος για τη δημιουργία των πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων της Ελούντας στην Κρήτη.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μία ανάρτηση στα social media.

Σε ψήφισμά του ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης, αναφέρει: «Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους ξενοδόχους της Κρήτης με τεράστια συμβολή στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ο Σύνδεσμος, που συνεδρίασε εκτάκτως, αποφάσισε:

Την έκφραση θερμών συλλυπητηρίων στην οικογένειά του.

Τη δωρεά ποσού 100 ευρώ στη μνήμη του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα και έναν περήφανο Κρητικό, που με τη δουλειά του συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Ελούντας σε σημείο αναφοράς».