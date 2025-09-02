H&M Ελλάδας: Αύξηση τζίρου και κερδών – Σταδιακή ανάκαμψη το 2025

Σταδιακή ανάκαμψη των οικονομικών στοιχείων και των μεγεθών της αναμένει για το 2025 η H&M Ελλάδας.

Στόχος της εταιρείας είναι να κινηθεί με σύνεση και για το επόμενο διάστημα του 2025, συγκρατώντας όσο είναι εφικτό τις λειτουργικές της δαπάνες ώστε να μπορέσει να διατηρήσει ή και να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της αλλά και να διατηρήσει και το επίπεδο κερδοφορίας της.

Η διεθνής αλυσίδα ένδυσης και υπόδησης κατά την οικονομική χρήση του 2024 κατάφερε να πετύχει αύξηση των πωλήσεων της έστω και οριακή (+0,96%) αλλά διατήρησε ικανοποιητική κερδοφορία κρατώντας τον δείκτη της κερδοφορίας της προ φόρων στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 184,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,47% σε σύγκριση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση. Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 113,09 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,16% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,41%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση των κερδών κατά 23,28%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 4,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 91,70% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στο άνοιγμα των δύο εμβληματικών καταστημάτων της στην Ελλάδα, το flagship store στην Ερμού & Βουλής στο κέντρο της Αθήνας και το ιστορικό κατάστημά της στον Πειραιά, προχώρησε η Η&Μ, παρουσιάζοντας το next-gen concept της H&M.

Σύμφωνα με τον Thomas Estrany, Sales Manager, Sales Market Greece «οι επαναλειτουργίες αυτές σηματοδοτούν ένα ορόσημο για την H&M Ελλάδας, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τον τοπικό χαρακτήρα.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε χώρους που εμπνέουν, στους οποίους ο καθένας μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του μέσα από τη μόδα και να απολαμβάνει μια μοντέρνα, άνετη αγοραστική εμπειρία».

Η επένδυση στην Ερμού αφορά κατάστημα και στον Πειραιά κατάστημα με συνολικό εμβαδόν 4.000 τ.μ. και 2.777 τ.μ. εμπορικού χώρου.

Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της Η&M και τα δύο καταστήματα προσφέρουν υπηρεσίες Click & Collect και αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων για γρήγορη, self-service παραλαβή και επιστροφή online παραγγελιών, smart store τεχνολογία για πρόσβαση σε έξυπνα δοκιμαστήρια, με πληροφορίες για τα προϊόντα και περιήγηση στη διαδικτυακή συλλογή.