ΓΕΚ Τέρνα: Εξετάζει έκδοση νέου ομολογιακού δανείου

Την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, μέσω δημόσια προσφοράς, εξετάζει ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι σχετικές ανακοινώσεις είναι θέμα ημερών.

Το νέο ομολογιακό θα κατευθυνθεί αφενός στην αποπληρωμή ομολογιακού του 2020, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2027 και επιτόκιο 2,75%, και αφετέρου στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών που σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ομίλου.

Το ύψος του νέου ομολογιακού δεν έχει γίνει γνωστό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς θα είναι μεγαλύτερο από το πιο πρόσφατο εταιρικό ομολογιακό που έχει εκδοθεί στη χώρα, αυτό της Aegean Airlines. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου η Aegean ολοκλήρωσε διαδικασία 7ετούς ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,7%, το οποίο υπερκαλύφθηκε 3,75 φορές κατά τη δημόσια προσφορά.

Η ΓΕΚ Τέρνα αξιολογεί τα δεδομένα στις αγορές και σχεδιάζει την κίνηση αυτή με στόχο να εκμεταλλευθεί τη θετική συγκυρία, αντλώντας πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή και λόγω της ισχυρής ρευστότητας του Ομίλου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Το ταμείο του κατασκευαστικού Ομίλου έχει ενισχυθεί από την πώληση της Τέρνα Ενεργειακής, ενώ φέτος θα έχει πρόσθετες χρηματικές διανομές περίπου 60 εκατ. από την Αττική Οδό σε συνέχεια της ισχυρής λειτουργικής και ταμειακής κερδοφορίας του έργου παραχώρησης, η οποία κινείται υψηλότερα των προβλέψεων.

Περί τα 80 εκατ. είναι επίσης τα έσοδα από την πώληση του 10% της εταιρίας Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση στο επενδυτικό όχημα της Μαριάννας Λάτση, Latsco.

Δεσμευτική συμφωνία

Ακόμη, έχει ανακοινώσει την είσπραξη 128 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία του με την Motor Oil. Οι δύο όμιλοι έχουν υπογράψει δεσμευτική συμφωνία για τη συνένωση των δραστηριοτήτων τους στην προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου. Η Motor Oil θα εισφέρει το 100% της nrg και το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής και ο ΓΕΚ Τέρνα το 100% της ΗΡΩΝ και το 50% της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, ενώ θα λάβει το προαναφερόμενο ποσό σε μετρητά. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Μέχρι το τέλος του έτους επίσης θα λάβει χώρα το οικονομικό κλείσιμο της εξαγοράς της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα θα περάσει το 75% της παραχώρησης (με την Egis να αποκτά το υπόλοιπο 25%), με τα δημόσια ταμεία να εισπράττουν περίπου 1,35 δισ. ευρώ.

Βάσει των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου (τα τελευταία δημοσιευμένα) ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός Όμιλος της χώρας σημείωσε αύξηση εσόδων 49% στα 989,4 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 55,1%, στα 135,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 29 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος, ως συνέπεια των αυξημένων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων, ενώ τα καθαρά κέρδη των μετόχων χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων σε 26 εκατ. ευρώ.

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η λειτουργική κερδοφορία που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων.