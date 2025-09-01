Nestlé: Απέλυσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά από αποκάλυψη για μυστικό ερωτικό δεσμό με υφιστάμενη

Η Nestlé απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λοράν Φρεξ, μετά από έρευνα για μια «μη αποκαλυφθείσα ερωτική σχέση» με υφιστάμενη, η οποία κρίθηκε ότι παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας.

Η πολυεθνική με έδρα την Ελβετία ανακοίνωσε ως διάδοχό του τον Φίλιπ Ναβρατίλ.

Η Nestlé δήλωσε ότι η αποχώρηση του Φρεξ, έπειτα από 40 χρόνια στην εταιρεία, ήταν το αποτέλεσμα έρευνας υπό την εποπτεία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, Πολ Μπουλκ, και τον επικεφαλής ανεξάρτητο διευθυντή, Πάμπλο Ίσλα, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, σχετικά με τη σχέση του με άμεση υφιστάμενη, η οποία παραβίαζε τον κώδικα συμπεριφοράς της Nestlé.

Τι δήλωσε ο Πολ Μπλουκ

«Ήταν μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε ο Μπουλκ σε ανακοίνωσή του. «Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια για την εταιρεία μας. Ευχαριστώ τον Λοράν για τα χρόνια υπηρεσίας του.»

Ο Φρεξ είχε αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αφού η Nestlé —που διαθέτει γνωστές καταναλωτικές μάρκες όπως η σοκολάτα KitKat, τα παγωτά Häagen-Dazs και οι κάψουλες καφέ Nespresso— απομάκρυνε τον προκάτοχό του, Μαρκ Σνάιντερ.

Ο Μπουλκ, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Nestlé τον Ιούνιο, πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία το επόμενο έτος, δήλωσε ότι ο Ναβρατίλ είναι «γνωστός για την εντυπωσιακή του πορεία σε δύσκολες συνθήκες».

Συμπλήρωσε ότι ο διάδοχος του Φρεξ είναι «δυναμικός ηγέτης που εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με συνεργατικό και ενταξιακό στυλ διοίκησης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα αναπτυξιακά μας σχέδια και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Δεν αλλάζουμε στρατηγική και δεν θα επιβραδύνουμε την απόδοσή μας.»

Ο Ναβρατίλ ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestlé το 2001 ως εσωτερικός ελεγκτής. Μετά από διάφορους εμπορικούς ρόλους στην Κεντρική Αμερική, διορίστηκε γενικός διευθυντής της Nestlé Ονδούρας το 2009.

Το 2013 ανέλαβε την ηγεσία του τομέα καφέ και ροφημάτων στο Μεξικό και το 2020 μετακινήθηκε στο στρατηγικό επιχειρησιακό τμήμα καφέ της Nestlé. Τον Ιούλιο του 2024 μετακινήθηκε στη Nespresso και εντάχθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestlé την 1η Ιανουαρίου φέτος.

Ανάλογο παράδειγμα και στην BP

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής πολυεθνικής BP, Μπέρναρντ Λούνεϊ, παραιτήθηκε επειδή δεν αποκάλυψε σχέσεις με συναδέλφους.

Στη συνέχεια απολύθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης ενός έτους για σοβαρό παράπτωμα, έπειτα από έρευνα του διοικητικού συμβουλίου και των νομικών του συμβούλων, η οποία κατέληξε ότι είχε παραπλανήσει εν γνώσει του τα μέλη του Δ.Σ. όταν του ζητήθηκαν διαβεβαιώσεις σχετικά με το παρελθόν και τη μελλοντική του συμπεριφορά.

Η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί πάνω από 32 εκατομμύρια λίρες σε μισθούς και μετοχικά πακέτα. Τον Λούνεϊ διαδέχθηκε στη θέση του CEO ο Μάρεϊ Όκινκλος.

Μετά το περιστατικό, η BP υιοθέτησε νέα πολιτική που υποχρεώνει τους εργαζομένους να δηλώνουν τυχόν ερωτικές σχέσεις με συναδέλφους, με τον κίνδυνο απόλυσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με πληροφορίες από Guardian