Leonardo Hotels: Ξεκίνησε τη λειτουργία του το NYX Hotel Thessaloniki – Επένδυση ύψους 25 εκατ.

Με πληρότητα που ξεπέρασε το 90% ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το NYX Hotel Thessaloniki άνοιξε τις πόρτες του σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο ξενοδοχείο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, που από το 2017 έχει αναλάβει την ανάπτυξη του Ομίλου Fattal Hotels σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την αξιοποίηση ενός κτιρίου που παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο στην αρχή της Τσιμισκή, το NYX Hotel Thessaloniki δίνει νέο παλμό στο κέντρο της πόλης. «Η επιλογή τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία: λίγα μόλις βήματα από τα Λαδάδικα, η Θεσσαλονίκη, με τον ισχυρό πολιτιστικό της χαρακτήρα, τη δυναμική πανεπιστημιακή κοινότητα και τη στρατηγική της θέση ως πύλη προς τα Βαλκάνια, αποτελεί ιδανικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Πρόκειται για την πρώτη πόλη της Βόρειας Ελλάδας όπου επενδύει η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, λειτουργώντας ως ‘άγκυρα’ για την περιοχή και σημείο σύγκλισης εταιρικής και leisure ζήτησης» τονίζεται σχετικά.

130 δωμάτια και σουίτες

Το NYX Hotel Thessaloniki διαθέτει 130 δωμάτια και σουίτες, εξοπλισμένα με smart TVs, θύρες USB και υψηλής ταχύτητας Wi-Fi. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν lounge bar και εστιατόριο με urban αισθητική, γυμναστήριο, business lounge, co-working υποδομές και αίθουσες συνεδρίων για επαγγελματικές αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η υπογραφή της Tatiana Violari στο interior design, τα έργα του street artist Gera1 και οι εμβληματικές δημιουργίες του Kenneth Cobonpue ενισχύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ξενοδοχείου, προσφέροντας μια εμπειρία όπου η φιλοξενία συναντά την τέχνη και τον σύγχρονο αστικό πολιτισμό.

«Το NYX Hotel Thessaloniki είναι ένας προορισμός από μόνος του με urban design, άνεση και εμπειρίες που αποτυπώνονται. Η θερμή ανταπόκριση και οι κρατήσεις, από την πρώτη στιγμή, επιβεβαιώνουν πως η Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμη για αυτού του είδους τη φιλοξενία» δήλωσε ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης.

Από την πλευρά του, ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, Ρόνι Αλόνι, ανέφερε: «Με το NYX Hotel Thessaloniki ενισχύουμε στρατηγικά την παρουσία μας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Επενδύουμε σε πόλεις με ταυτότητα και μέλλον. Οραματιζόμαστε μια νέα σχέση ανάμεσα στη φιλοξενία και την αστική εμπειρία: να δημιουργούμε χώρους που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στην περιοχή και θέλουμε το NYX HOTEL THESSALONIKI να είναι σύμβολο αυτής της δυναμικής».

Η φιλοσοφία του ομίλου Fattal στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αυθεντική εμπειρία, το σύγχρονο design και τη βαθιά κατανόηση του σύγχρονου ταξιδιώτη. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστά brands (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition και το lifestyle brand NYX Hotels) που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά παγκοσμίως. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει ήδη δημιουργήσει 11 ξενοδοχεία (4 στην Ελλάδα και 7 στην Κύπρο), με στόχο να φτάσει τα 15 μέχρι το 2026. Κάθε νέα επένδυση βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση της αγοράς, σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και στόχο τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και την οικονομία.