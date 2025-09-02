Ο manager που εμπιστεύτηκε ο Κόκκαλης

Έναν δικό του άνθρωπο φαίνεται ότι έχει εμπιστευτεί ο αειθαλής και πολυσχιδής Σωκράτης Κόκκαλης, προκειμένου να «τρέξει» το φιλόδοξο project της Ευρώπης Holdings, η οποία αποτελεί το νέο «πουλέν» του Ομίλου Intracom.

Ο λόγος για τον Γιάννη Παπαβασιλείου, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες συνιστά και επισήμως τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης.

Ο 49χρονος manager, ο οποίος έχει μια διαδρομή 25 ετών στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων και της ελληνικής χρηματαγοράς, καλείται να «τρέξει» το εγχείρημα της Ευρώπης Holdings, η οποία μην ξεχνάμε ότι, μετά τον ολικό σχηματισμό των προηγούμενων μηνών, δραστηριοποιείται αφενός στον κλάδο των ασφαλειών, αφετέρου στον κλάδο των ακινήτων.

Είναι σαφές ότι ο Γιάννης Παπαβασιλείου, για τον οποίο η αγορά μιλάει με ιδιαιτέρως θερμά λόγια, χαίρει της εκτίμησης του μεγάλου «αφεντικού».

Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχει στενή συνεργασία με τον Σωκράτη Κόκκαλη, αποτελώντας έναν εκ των «πρωταγωνιστών» στην προσπάθεια… επιστροφής και αναγέννησης του Ομίλου. Από το 2022, συγκεκριμένα, είναι μέλος της διοίκησης της Intracom Holdings, στην οποία τους τελευταίους μήνες εκτελεί και χρέη αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Παράλληλα, όμως, θεωρείται κι ένα από τα στελέχη, τα οποία έχουν ακολουθήσει την πορεία μεταμόρφωσης της Ευρώπης Holdings, καθώς στο παρελθόν ήταν αντιπρόεδρος της Κλουκίνας – Λάππας, πάνω στην οποία «χτίστηκε» το νέο εγχείρημα, αλλά και της Intracom Properties, η οποία ενσωματώθηκε στη νέα εταιρεία, εισφέροντας το απόθεμα ακινήτων της. Επομένως, γνωρίζει εκ των έσω όλο το πολλά υποσχόμενο story.

Το δίδυμο με Μακρόπουλο

Ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ιδρυτής της KPC Finance, συμμετέχει στη διοίκηση της Real Consulting και τα τελευταία χρόνια έχει ηγηθεί μιας σειράς εξαγορών-συγχωνεύσεων, θα έχει στο πλευρό του τον «ιθύνων νου» και ιδρυτή της Ευρώπης Ασφαλιστικής, δηλαδή τον Νίκο Μακρόπουλο, ο οποίος κατέχει τη θέση του προέδρου στην Ευρώπη Holdings.

Κάπως έτσι, αμφότεροι έρχονται να συγκροτήσουν ένα δυναμικό δίδυμο, το οποίο αφενός έχει την «ευλογία» του Σωκράτη Κόκκαλη, αφετέρου καλείται να αντεπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί για την επόμενη ημέρα. Μια επόμενη ημέρα, η οποία «χωρά» από νέες κινήσεις επέκτασης στον τομέα των ασφαλειών έως πληθώρα συνεργειών ανάμεσα στις θυγατρικές του Ομίλου.

