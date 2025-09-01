Η Taco Bell στην Ελλάδα – Εγκαινιάζεται το πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι

Το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας μεξικανικής κουζίνας Taco Bell ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στο Χαλάνδρι μέσα στο καλοκαίρι, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η άφιξη των Taco Bell στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand, φέρνοντας στη χώρα τη μοναδική, εμπνευσμένη από το Μεξικό γεύση που έχει κατακτήσει εκατομμύρια λάτρεις σε όλο τον κόσμο.

«Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές» δήλωσε ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τάνες, Διευθύνων Σύμβουλος της Food Plus, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τη μοναδική εμπειρία Taco Bell στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Χαλάνδρι. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γεύσεις που , θα συζητηθούν και θα αγαπηθούν και να γίνουμε hot spot για όλους τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας».

«Συνεργαζόμενοι με την Food Plus, η Taco Bell είναι σε θέση να φέρει τη μοναδική εμπειρία φαγητού σε νέες αγορές και να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως παγκόσμια μάρκα», δήλωσε επίσης ο Ankush Tuli, Διευθύνων Σύμβουλος της Taco Bell International. «Αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει την παρουσία της Taco Bell στην Ευρώπη, εδραιώνοντας το περιφερειακό μας αποτύπωμα αλλά και προωθώντας τις παγκόσμιες φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη».