Αλλαγή σελίδας στον ΟΣΕ: Νέος σιδηροδρομικός φορέας – Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Την ίδρυση νέας εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με τους νόμους 5167/2024 και 5220/2025, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: