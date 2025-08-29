Νέο ρεκόρ στις ιδρύσεις ατομικών επιχειρήσεων: Τι εταιρίες επιλέγουν οι Ελληνες ανά γεωγραφική περιοχή

Δεν πτοούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες ιδρύσεις ατομικών επιχειρήσεων κατά το β’ τρίμηνο του 2025 ήταν οι περισσότερες των τελευταίων ετών και σίγουρα περισσότερες ακόμη και συγκριτικά με την περίοδο προ «ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος».

Με 23.864 νέες ενάρξεις ατομικών επιχειρήσεων έσπασε και το προηγούμενο υψηλό των 20.795 ενάρξεων που είχε σημειωθεί κατά το β’ τρίμηνο πέρυσι. Πίσω από αυτή την επαγγελματική επιλογή «κρύβεται» τόσο η υπερβολική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, όπως επίσης και το τεράστιο φορολογικό πλεονέκτημα που εξασφαλίζει στην ατομική απασχόληση η αναγνώριση των επαγγελματικών δαπανών. Ώθηση στις ενάρξεις εκτιμάται ότι έχει δώσει και η δυνατότητα συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση. Η πλειονότητα όσων παραμένουν στον επαγγελματικό στίβο επιλέγουν τη λύση της ατομικής επιχείρησης λόγω χαμηλότερου διαχειριστικού και φορολογικού κόστους.

Η εικόνα για το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο του 2025 οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 35.150, καταγράφοντας αύξηση 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όταν είχαν φτάσει τις 31.489. Σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μια μείωση της τάξης του 4,8%, καθώς τότε οι εγγραφές είχαν φτάσει τις 36.909. Η τάση, όμως, παραμένει σαφώς ανοδική σε ετήσια βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει πως το επιχειρηματικό ενδιαφέρον ενισχύεται, παρά το αυστηρότερο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 60, αριθμός αυξημένος κατά 30,4% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο το απόλυτο μέγεθος παραμένει σχετικά περιορισμένο σε σύγκριση με τον όγκο των νέων εγγραφών.

Κλαδική κατανομή

Αν εξετάσει κανείς την κατανομή ανά κλάδο, προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο πλήθος των νέων εγγραφών καταγράφηκαν στη «Μεταφορά και Αποθήκευση» με ρυθμό 60,2% και στη «Μεταποίηση» με άνοδο 37%. Πρόκειται για δύο τομείς που αντανακλούν τόσο την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και την αναδιάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» με πτώση 23,1%, καθώς και στις «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης» με μείωση 10,2%.

Οι δύο αυτοί κλάδοι φαίνεται να υφίστανται τις επιπτώσεις των ρυθμιστικών αλλαγών στην ενέργεια και των πιέσεων στον τουριστικό τομέα. Στην κορυφή, πάντως, ως προς τον απόλυτο αριθμό εγγραφών βρίσκονται κλάδοι παραδοσιακά ισχυροί: το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 4.252 νέες εγγραφές, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 4.838, αλλά και η γεωργία, δασοκομία και αλιεία με 5.102 νέες εγγραφές. Αξιοσημείωτη είναι και η καταγραφή 3.629 νέων επιχειρήσεων στις μεταφορές και αποθήκευση, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξημένη κινητικότητα σε έναν κλάδο στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Γεωγραφική διασπορά

Η γεωγραφική ανάλυση προσφέρει επίσης πολύτιμα στοιχεία. Στη Βόρεια Ελλάδα, η πλειονότητα των νέων εγγραφών εντοπίζεται στο εμπόριο, με 1.334 νέες επιχειρήσεις. Στην Κεντρική Ελλάδα κυριαρχεί η γεωργία, με 2.142 νέες εγγραφές, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής.

Στην Αττική, κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας, ξεχωρίζουν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 2.453 εγγραφές, ενώ στα νησιά Αιγαίου και στην Κρήτη το μεγαλύτερο μέρος των νέων εγγραφών αφορά τη γεωργία, δασοκομία και αλιεία με 1.075 επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση ανά γεωγραφική περιοχή δείχνει ότι οι τοπικές ιδιαιτερότητες συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατεύθυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Νομικές μορφές

Όσον αφορά τη νομική μορφή, η εικόνα είναι απολύτως ξεκάθαρη: το κύμα νέων εγγραφών στηρίζεται κυρίως στις ατομικές επιχειρήσεις. Από τις συνολικά 35.150 νέες εγγραφές, οι 23.864 αφορούν ατομικές επιχειρήσεις, γεγονός που εξηγεί και το ρεκόρ που καταγράφηκε.

Ακολουθούν οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) με 5.921 νέες εγγραφές, οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (Α.Ε. και ΕΠΕ) με μόλις 430 εγγραφές, ενώ οι λοιπές νομικές μορφές όπως οι ΙΚΕ και οι κοινοπραξίες φτάνουν τις 4.935. Το συντριπτικό ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων αναδεικνύει την προτίμηση των επαγγελματιών στη λύση με το μικρότερο δυνατό διαχειριστικό κόστος και τη μεγαλύτερη φορολογική ευελιξία. Είναι ενδεικτικό ότι στις ατομικές επιχειρήσεις η γεωργία συγκεντρώνει 4.958 νέες εγγραφές, στις προσωπικές εταιρείες ο κλάδος των καταλυμάτων και της εστίασης εμφανίζει 1.253 εγγραφές, ενώ στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις λοιπές νομικές μορφές ξεχωρίζει η διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Δύο «μηνύματα»

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι διπλό.