Power Sub Link: Με ελληνική υπογραφή η επανασύνδεση Αιγύπτου και Ιορδανίας 25 χρόνια μετά

Με ελληνική υπογραφή, υλοποιήθηκε η πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση μέσω υποβρύχιου καλωδίου, μετά από 25 χρόνια, μεταξύ Αιγύπτου και Ιορδανίας. Πρόκειται για το Coral Bridge, με σημεία προσαιγιάλωσης το νέο Taba landing point στο Σινά και το Tier III carrier-neutral data center του ADH στην Άκαμπα.

Το Coral Bridge ανήκει στη NaiTel, αδειοδοτημένο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιορδανία και τηλεπικοινωνιακό βραχίονα του Aqaba Digital Hub (ADH), καθώς και στην Telecom Egypt, τον εθνικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο της Αιγύπτου και έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές υποβρύχιων καλωδίων στην περιοχή.

Πίσω όμως από το έργο αυτό βρίσκεται η ελληνική Power Sub Link (PSL), αφού οι δυο εταιρείες τής ανέθεσαν την υλοποίηση του συστήματος καλωδίου.

Παράδοση Εξπρές – Από το Συμβόλαιο έως τη Λειτουργία

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Power Sub Link SA «ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Coral Bridge είναι ότι το σύστημα σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, κατασκευάστηκε, εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε μόλις 12 μήνες από την υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου με τους ιδιοκτήτες του καλωδίου» και σημειώνεται.

«H επιτυχής ολοκλήρωση του Coral Bridge αποτελεί ταυτόχρονα μια διεθνή προβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας και μια έμπρακτη απόδειξη της ικανότητας ελληνικών εταιρειών να πρωταγωνιστούν σε έργα στρατηγικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβος τεχνολογίας και υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

«Το Coral Bridge είναι μόνο η αρχή»

Το Coral Bridge είναι σχεδιασμένο με τα υψηλότερα τεχνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Το καλώδιο αναπτύχθηκε με γνώμονα τη βιωσιμότητα, ισορροπώντας την υψηλή χωρητικότητα και απόδοση με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η συνεργασία μεταξύ ADH/NaiTel και Telecom Egypt αποτελεί ισχυρό παράδειγμα για το πώς οι διασυνοριακές συμπράξεις μπορούν να δημιουργήσουν μακροχρόνια αξία και να ανοίξουν τον δρόμο για μελλοντικές υποδομές στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική Power Sub Link αποδεικνύει την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την ικανότητά της να εκτελεί έργα στρατηγικής σημασίας.

«Το Coral Bridge είναι μόνο η αρχή – ο βυθός εξακολουθεί να φιλοξενεί τις αρτηρίες του μέλλοντος, και η Power Sub Link βρίσκεται εκεί για να τις σχεδιάσει, να τις υλοποιήσει και να τις προστατεύσει» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Το έργο Coral Bridge αποτελεί ένα ορόσημο για την Telecom Egypt, παρέχοντας μια υπερσύγχρονη ψηφιακή σύνδεση στον Κόλπο της Άκαμπα και σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ψηφιακή υποδομή της περιοχής. Εκτιμούμε την εμπειρία και τη δέσμευση της Power Sub Link για την επιτυχή υλοποίηση αυτού του κρίσιμου υποβρύχιου συνδέσμου που ενώνει την περιοχή» τονίζει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Telecom Egypt Mohamed Nasr.

Από την πλευρά του, ο Eyad Abu Khorma, ιδρυτής και CEO του Aqaba Digital Hub (ADH) αναφέρει: «Για την Ιορδανία, το Coral Bridge είναι ταυτόχρονα τεχνολογικό και στρατηγικό επίτευγμα. Δημιουργεί μια νέα γέφυρα επικοινωνίας με την Αίγυπτο, προσφέρει μια παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας και παραδόθηκε σε χρόνο-ρεκόρ – χάρη στη στενή συνεργασία με την Power Sub Link».

Ποια είναι η Power Sub Link

Η Power Sub Link , μια ελληνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και παρουσία στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, έχει εμπειρία σε 560+ έργα σε περισσότερες από 130 χώρες, και έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις, ενεργειακές και τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως.

Για την υλοποίηση των έργων της, επενδύει σε προηγμένη τεχνολογία και ιδιόκτητο στόλο:

Πλοία πόντισης καλωδίων κλάσης DP2 για επιχειρήσεις ακριβείας

Ερευνητικά σκάφη για χαρτογράφηση βυθού

Ρομποτικά οχήματα (ROVs) και συστήματα τάφρωσης νέας γενιάς, βάθος ταφής έως 3 μέτρα

Θαλάσσια depots που επιτρέπουν παγκόσμια ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση.

Τέλος, η PSL δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων υποδομών: