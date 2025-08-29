Reuters για Unicredit – Alpha Bank: Η ελληνική κίνηση του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται «πλούσια δώρα»

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, βρήκε στην Ελλάδα αυτό που δεν κατάφερε σε Ιταλία και Γερμανία, σχολιάζει το Reuters.

Μετά την εγκατάλειψη ενός deal στη Ρώμη και το αδιέξοδο με τη Commerzbank στο Βερολίνο, η αύξηση του ποσοστού της UniCredit στην Alpha Bank στο 26% αποδεικνύεται ήδη κερδοφόρα κίνηση.

Η εμπλοκή της UniCredit με την τέταρτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα ξεκίνησε πριν από την αποτυχημένη επιθετική προσπάθεια εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και την αμφιλεγόμενη κίνηση απόκτησης μετοχών στην Commerzbank. Η ιταλική κυβέρνηση έβαλε φρένο στο πρώτο σχέδιο με αυστηρούς όρους εξαγοράς, ενώ στη Γερμανία ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν έδειξε καμία προθυμία να στρώσει «κόκκινο χαλί» στον Ορσέλ.

Αντίθετα, η συμφωνία του 2023 στην Ελλάδα –με την αγορά ποσοστού στην Alpha και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στη Ρουμανία– προχωρά ομαλά. Σήμερα, η UniCredit έχει ανεβάσει το ποσοστό της στο 26%, με περισσότερο από το μισό να παραμένει σε μορφή παραγώγων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, το μερίδιο αυτό μεταφράζεται σε απόδοση επένδυσης περίπου 20%, χάρη κυρίως στην αρχική τοποθέτηση κοντά στο 10% όταν η μετοχή της Alpha ήταν σημαντικά φθηνότερη.

Και αυτά πριν υπολογιστούν τα πρόσθετα οφέλη: η Alpha είναι μεγάλος διανομέας των επενδυτικών προϊόντων της UniCredit στην Ελλάδα, ενώ η ιταλική τράπεζα προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις υπηρεσίες trade finance, συναλλάγματος και investment banking.

Μπορεί να επιδιώξει πλήρη εξαγορά;

Το ερώτημα, σχολιάζει το Reuters, είναι αν ο Ορσέλ θα επιδιώξει να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά. Η υπάρχουσα συνεργασία ήδη του αποδίδει πολλά από τα οφέλη ενός takeover, μειώνοντας την πίεση για νέα συμφωνία. Ωστόσο, η Alpha παραμένει ελκυστική: ενώ πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται πλέον σε premium έναντι της λογιστικής τους αξίας, η ελληνική τράπεζα εμφανίζει ακόμη μικρή έκπτωση, παρά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σχεδόν 13% το 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Visible Alpha.

Οι αριθμοί, σύμφωνα με το Reuters, δείχνουν ότι το deal «βγαίνει». Με δεδομένο ότι το 26% έχει κοστίσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ, η εξαγορά του υπόλοιπου 74% στην τρέχουσα τιμή θα σήμαινε συνολικό τίμημα 7,1 δισ. ευρώ. Αν υπολογιστούν οι εξοικονομήσεις κόστους (περίπου 150 εκατ. ευρώ), η καθαρή απόδοση μετά φόρων θα ξεπερνούσε το 1,1 δισ. ευρώ το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών της LSEG – ποσοστό που ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του Orcel για 15% απόδοση στις εξαγορές. Στην εξίσωση συνυπολογίζονται κόστη ενσωμάτωσης 300 εκατ. ευρώ.

Χωρίς πολιτικό ρίσκο

Και το πολιτικό ρίσκο; Σε αντίθεση με Ιταλία και Γερμανία, η ελληνική κυβέρνηση έχει υποδεχθεί θετικά την επένδυση της UniCredit, σημειώνει το Reuters. Εξάλλου, με τρεις μεγαλύτερες τράπεζες στη χώρα, δεν υφίσταται κίνδυνος υπερβολικού ξένου ελέγχου. Η UniCredit, με το υπάρχον ποσοστό και τη στρατηγική σχέση με την Alpha, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εμφάνιση ανταγωνιστικού μνηστήρα.

Να θυμίσουμε ότι με την ανακοίνωση της περαιτέρω αύξησης της συμμετοχής της στην Alpha Bank, ο CEO της UniCredit δεν παρέλειψε να επισημάνει την ωφέλεια και για τα δύο μέρη της εν λόγω συνεργασίας, ενώ ευχαρίστησε όλες τις αρμόδιες ελληνικές αρχές που ενθαρρύνουν την επένδυση αυτή του ομίλου.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η επένδυσή μας στην Alpha Bank έχει αποδώσει πολύ πέρα από τις προσδοκίες μας και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό πεδίο ανάπτυξης για τον όμιλό μας. Η ισχυρή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει ωφελήσει εξίσου τους πελάτες, τους μετόχους και τους ανθρώπους μας, ενώ τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας».

Διαβάστε ακόμη:

Γιατί η Unicredit αύξησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank