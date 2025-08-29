Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Υποτονική αγοραστική κίνηση και πτώση τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις

Από υποτονική αγοραστική κίνηση, χαμηλότερους τζίρους και σαφή μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις υπηρεσίες χαρακτηρίζεται η εικόνα που καταγράφει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, σε αποτίμησή του για τη θερινή εκπτωτική περίοδο 2025.
Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων και της έρευνας μεταξύ των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς:
- Περισσότερες από 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις δήλωσαν μείωση πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι 8 στις 10 πραγματοποίησαν εκπτώσεις που κινήθηκαν στα όρια του 50%.
- Το ύψος της μείωσης κυμάνθηκε από 10% έως και πλέον του 20%, ανάλογα με το είδος και τη γεωγραφική θέση του καταστήματος.
- Μόλις 1 στις 4 επιχειρήσεις ανέφερε σταθερότητα στις πωλήσεις, ενώ λιγότερες από 1 στις 10 κατάφεραν μικρή άνοδο.
- Οι καταναλωτές εστίασαν κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και ειδικές προσφορές, αποφεύγοντας αγορές παρορμητικές και μεγαλύτερης αξίας.
- Η φετινή εκπτωτική περίοδος στον Πειραιά, δεν κατάφερε να επιτελέσει τον ρόλο της, ως «ανάσα», για το λιανεμπόριο. Η αυξημένη πίεση στα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό, αλλά και η αβεβαιότητα για την οικονομική του θέση στο μέλλον, περιόρισαν σημαντικά την αγοραστική διάθεση.
Συμπεράσματα – Προοπτικές
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, θερινή εκπτωτική περίοδος 2025 στον Πειραιά επιβεβαίωσε ότι:
- Η κατανάλωση παραμένει «εγκλωβισμένη» στις ανάγκες, με περιορισμένο χώρο για προαιρετικές αγορές.
- Το εμπόριο χάνει σταδιακά μερίδιο από τις υπηρεσίες, καθώς οι καταναλωτές προτεραιοποιούν τη διασκέδαση και τα ταξίδια.
- Οι μικρομεσαίοι έμποροι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, βρίσκονται σε καθεστώς συνεχιζόμενης πίεσης, αυξανόμενων εξόδων και μειωμένων περιθωρίων κέρδους.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, σημείωσε σχετικά:
«Η αγορά χρειάζεται επειγόντως ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε περιόδους εκπτώσεων και προσφορών. Απαιτούνται:
- Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
- Μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης για τις μικρές επιχειρήσεις.
- Περιορισμός του υψηλού κόστους δανεισμού και τραπεζικών προμηθειών.
- Στήριξη της ρευστότητας και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
- Σταθερό πλαίσιο για το εμπόριο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προγραμματίσουν».
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, καλεί την Πολιτεία να λάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες για να στηρίξει την κατανάλωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πριν η αποδυνάμωση του λιανεμπορίου αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.