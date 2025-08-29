Γιατί η Unicredit αύξησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank

Σχεδόν στο 26% ανεβάζει το ποσοστό της στην Alpha Bank η UniCredit με την απόκτηση ενός επιπρόσθετου 5%, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Η αύξηση της συμμετοχής δεν είναι απλώς μια επενδυτική κίνηση, αναφέρουν πηγές από την τράπεζα, αλλά αντικατοπτρίζει και τη στρατηγική σημασία που έχει για τη UniCredit η συνεργασία με την Alpha Bank και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση του ποσοστού της UniCredit στο 26% αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επενδυτική διαδρομή που έχει χαράξει εδώ και μήνες, καθώς υπενθυμίζεται ότι ο ιταλικός όμιλος έχει αιτηθεί άδεια από τις εποπτικές αρχές για να φτάσει έως το 29,99% στην Alpha Bank.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όπως αναφέρουν πηγές από την τράπεζα, θα έχει ως αποτέλεσμα η UniCredit να ενοποιεί σχεδόν το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της Alpha Bank στα δικά της αποτελέσματα, σηματοδοτώντας ακόμη πιο στενή στρατηγική σύνδεση των δύο ομίλων. Την ίδια στιγμή, η Alpha Bank, με τις ισχυρές επιδόσεις της μετοχής και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την ελληνική τράπεζα, ξεκινάει εντός των επόμενων ημερών το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 211 εκατ. ευρώ, για τη χρήση του 2024, αναδεικνύοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση.

Υπόδειγμα συνεργασίας ευρωπαϊκών τραπεζών

Όπως είχε γράψει πριν από λίγες μέρες η «Ν», η συνεργασία της Alpha Bank και της UniCredit εξελίσσεται σε υπόδειγμα συνεργασίας ευρωπαϊκών τραπεζών και αντίθετα με το ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, αυτή ενθαρρύνεται και από τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα, η συνεργασία αυτή δείχνει πώς οι εθνικοί πρωταθλητές «μπορούν να γίνουν μέρος ενός ευρύτερου, πιο ισχυρού ευρωπαϊκού τραπεζικού οικοσυστήματος», προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης.

Με την ανακοίνωση της περαιτέρω αύξησης της συμμετοχής της στην Alpha Bank, ο CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, δεν παρέλειψε να επισημάνει την ωφέλεια και για τα δύο μέρη της εν λόγω συνεργασίας, ενώ ευχαρίστησε όλες τις αρμόδιες ελληνικές αρχές που ενθαρρύνουν την επένδυση αυτή του ομίλου. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η επένδυσή μας στην Alpha Bank έχει αποδώσει πολύ πέρα από τις προσδοκίες μας και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό πεδίο ανάπτυξης για τον όμιλό μας. Η ισχυρή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει ωφελήσει εξίσου τους πελάτες, τους μετόχους και τους ανθρώπους μας, ενώ τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας».

Με τη σειρά του ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρ