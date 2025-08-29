Ποιος είναι και γιατί επενδύει 1,5 δισ. στο Ελληνικό ο Ιταλός επιχειρηματίας Andrea Pignataro

Τη μεγαλύτερη, έως σήμερα, συμφωνία στο Ελληνικό με τρίτο φορέα που οδηγεί σε σημαντική επένδυση στον τομέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες η Lamda Development.

Ο ιταλικός όμιλος ΙΟΝ αγοράζει δύο διακριτές περιοχές στο πρώην αεροδρόμιο της Αθήνας με δυνατότητα συνολικής δόμησης 250 χιλ. τ.μ., για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας.

Η Lamda θα εισπράξει από τον ΙΟΝ, όμιλος τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την έκταση που διαθέτει 450 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Η εν λόγω συμφωνία αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ιταλικού ομίλου στο έργο του Ελληνικού και στη διοίκηση της Lamda με επικεφαλής τον Οδυσσέα Αθανασίου (διευθύνων σύμβουλος) ο οποίος διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας.

Το είδος και το ύψος της επένδυσης στο μεταξύ ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του έργου του Ελληνικού, αλλά και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας.

Στο Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας που θα αναπτύξει στο Ελληνικό μέχρι το 2030 ο ΙΟΝ θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.

Από τη συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση των περίπου 250 χιλ. τ.μ., τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. θα αφορούν χώρους γραφείων και αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, ενώ τα 200 χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του ION.

Η μια από τις δύο περιοχές του Ελληνικού που διατίθενται στον ΙΟΝ και στην οποία θα αναπτυχθούν τα γραφεία και το αμφιθέατρο βρίσκεται στα βόρεια του πρώην αεροδρομίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Βάσει του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του Ελληνικού (masterplan) η περιοχή αυτή προορίζεται για επιχειρηματικό κέντρο και η στρατηγική αυτή συμφωνία ΙΟΝ – Lamda σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του.

Η δεύτερη περιοχή που αγοράζει ο ιταλικός όμιλος η οποία προορίζεται για τις οικιστικές αναπτύξεις βρίσκεται δυτικά του πρώην αεροδρομίου (περιοχή Αλίμου).

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου «η εμβληματική αυτή συμφωνία ενισχύει την εικόνα του The Ellinikon ως προορισμού παγκόσμιου επιπέδου και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και κορυφαίους επενδυτές. Αποτελεί, επίσης, το νέο πρότυπο για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων και το υπόδειγμα για να ακούγεται το όνομα της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον, με θετικό τρόπο».

Από την πλευρά του ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ION, Andrea Pignataro, από τους πλέον επιδραστικούς της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και χαμηλών τόνων προσωπικότητα, σχολιάζοντας τη συμφωνία επεσήμανε: «Το μέγεθος, οι υποδομές και το όραμα του Ελληνικού συνάδουν με το δικό μας όραμα: να συνδυάσουμε την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο για το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης, με ρίζες στην Ελλάδα και ανοιχτό στην παγκόσμια κοινότητα. Οραματιζόμαστε αυτό το Κέντρο να λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως χώρος εργασίας και εκπαίδευσης, διατηρώντας όμως πάντα τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς, καθιστώντας την Αθήνα έναν ευρωπαϊκό φάρο τεχνολογίας και δημιουργικότητας».

Ποιος είναι ο όμιλος ION

Ο ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρείες για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων ροών εργασίας τους, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο ο Andrea Pignataro είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον, να υλοποιήσει το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην περιοχή Αλυκές Αναβύσσου Αττικής σε παραθαλάσσιο ακίνητο ιδιοκτησία της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), σχεδιασμός που δεν ευοδώθηκε.

Για το σκοπό αυτό είχε έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και μέλη της κυβέρνησης με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα αρχικά σχέδια που παρουσίασε ο Ιταλός επιχειρηματίας εκπονήθηκαν από τον διεθνούς φήμης και γνωστό στην Ελλάδα αρχιτέκτονα, Ρέντσο Πιάνο.