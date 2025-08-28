Άκης Σκέρτσος: Τα συγκριτικά στοιχεία του 2019 με το 2023-24 για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα

«Τα συγκριτικά δεδομένα δείχνουν από χρόνο σε χρόνο ότι (οι επιχειρήσεις) έχουν δίπλα τους μια κυβέρνηση που χρόνο με το χρόνο προσπαθεί και καταφέρνει χάρη στις πολιτικές της να στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα».

Αυτό είναι το συμπέρασμα ανάρτησης του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για την επιχειρηματικότητα, που επικαλείται συγκριτικά στοιχεία του 2019 και του 2023 και 2024, σε δύο δείκτες: τον αριθμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε μια οικονομία και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Πότε είναι εχθρικό το επιχειρηματικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα, και ειδικά προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αξιολογηθεί κάτι τέτοιο. Οι φορολογικοί συντελεστές, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι διασυνδέσεις και το μεταφορικό ή ενεργειακό κόστος, η ψηφιοποίηση του κράτους, η πρόσβαση στον δανεισμό, οι στοχευμένες πολιτικές και ενισχύσεις για τη στήριξη ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πολλά μπορούν να ειπωθούν επομένως συγκριτικά με το παρελθόν, το τι ισχύει σε άλλες χώρες και τι έχει κάνει έως σήμερα σε αυτά τα πεδία πολιτικής η κυβέρνηση.

Επειδή, όμως, η πολιτική πρέπει να κρίνεται από το αποτέλεσμα που παράγει, 2 είναι οι πλέον αδιάψευστοι και αντικειμενικοί δείκτες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής:

ο αριθμός των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε μια οικονομία, και

ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές επιχειρήσεις.

Κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να συμπεράνει ότι αν εφαρμόζονται αντι-αναπτυξιακές και αντι-επιχειρηματικές πολιτικές, ούτε νέες επιχειρήσεις ανοίγουν αλλά ούτε και νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Και οι πρώτοι που θίγονται είναι κυρίως οι μικρότεροι σε μέγεθος και οι πιο αδύναμοι.

Ας δούμε λοιπόν, τι λένε τα διαχρονικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον αριθμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και για τον αριθμό όσων εργάζονται σε αυτές.

Επιχειρήσεις με 1 έως 4 εργαζόμενους

2019: 191.823 επιχειρήσεις με 343.088 εργαζόμενους

2023: 215.733 επιχειρήσεις (+23.910 επιχειρήσεις/+12,5%) με 386.021 εργαζόμενους (+42.933 εργαζόμενοι/+12,5%)

2024: 216.446 επιχειρήσεις (+24.623 επιχειρήσεις/+12,8%) με 390.925 εργαζομένους (+47.837 εργαζόμενοι/+13,9%)

Επιχειρήσεις με 5 έως 9 εργαζόμενους

2019: 38.120 επιχειρήσεις με 248.445 εργαζόμενους

2023: 42.824 επιχειρήσεις (+4.704 επιχειρήσεις/+12,3%) με 278.845 εργαζόμενους (+ 30.400 εργαζόμενοι/+12,2%)

2024: 43.787 επιχειρήσεις (+ 5.667 επιχειρήσεις/+14,9%) με 284.992 εργαζομένους (+ 36.547 εργαζόμενοι/+14,7%)

Επιχειρήσεις με 10 έως 49 εργαζόμενους

2019: 30.776 επιχειρήσεις με 582.039 εργαζόμενους

2023: 34.421 επιχειρήσεις (+3.645 επιχειρήσεις/+11,8%) με 653.551 εργαζόμενους (+ 71.512 εργαζόμενοι/+12,3%)

2024: 35.414 επιχειρήσεις (+ 4.638 επιχειρήσεις/+15,1%) με 673.001 εργαζομένους (+ 90.962 εργαζόμενοι/+15,6%)

Επιχειρήσεις με 50 έως 249 εργαζόμενους

2019: 3.851 επιχειρήσεις με 378.418 εργαζόμενους

2023: 4.462 επιχειρήσεις (+611 επιχειρήσεις/+15,9%) με 437.321 εργαζόμενους (+58.903 εργαζόμενοι/+15,6%)

2024: 4.582 επιχειρήσεις (+731 επιχειρήσεις/+19%) με 456.727 εργαζομένους (+78.309 εργαζόμενοι/+20,7%)

Από τα παραπάνω στοιχεία δεν προκύπτει απλά και μόνο μια ονομαστική αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν, παράγουν, εξάγουν, προσφέρουν υπηρεσίες, καινοτομούν. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που δίνουν ψωμί και αξιοπρέπεια σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που ήταν άνεργοι έως το 2019.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν ακόμη στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Πίσω από τους αριθμούς αυτούς βρίσκονται καθημερινοί βιοπαλαιστές, χιλιάδες μικροί και μεσαίοι εργοδότες αλλά και εκατομμύρια εργαζόμενοι που αγωνίζονται σκληρά για να τα βγάλουν πέρα.

Τα συγκριτικά δεδομένα δείχνουν από χρόνο σε χρόνο ότι έχουν δίπλα τους μια κυβέρνηση που χρόνο με το χρόνο προσπαθεί και καταφέρνει χάρη στις πολιτικές της να στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μειώσουμε τα εμπόδια στο επιχειρείν και να δημιουργήσουμε ένα ακόμη πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον για εργαζόμενους και επιχειρήσεις», καταλήγει η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου.