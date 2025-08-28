Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26%

Η UniCredit κάνει ακόμη πιο ισχυρό το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5% και ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29.99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ενώ η θέση της άνω του 9.99%, συνεχίζει να διατηρείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, οπότε και θα μετατραπεί σε μετοχές.

Η αύξηση της συμμετοχής της, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την UniCredit η συνεργασία με την Alpha Bank και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank, εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής μας συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζάς μας.

Εργαζόμαστε συστηματικά μαζί με τον στρατηγικό μας εταίρο με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας, αξιοποιώντας την εκτεταμένη διεθνή παρουσία της UniCredit και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη. Η σχέση μας αναδεικνύει, επίσης, πώς η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μαζί με την UniCredit, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας